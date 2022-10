Changement d'heure : c'est pour ce week-end, il va falloir changer d'heure !

Changer d'heure est chaque année un passage obligé pour les Français et une partie des Européens. Le passage à l'heure d'hiver est programmé ce dimanche 30 octobre.

Le changement d'heure est programmé pour ce dimanche 30 octobre. A 3 heures ce dimanche matin, il faut reculer sa montre d'une heure et passer ainsi à 2 heures. Les Français qui ne veulent pas se lever en pleine nuit pour ce moment fatidique ont donc le choix : retarder sa montre d'une heure avant de se mettre au lit ce samedi soir ou bien reculer les aiguilles d'une heure en se levant ce dimanche matin.

Ce passage à l'heure d'hiver institué dans les années 1970 est désormais rituel, mais contesté. En reculant l'heure, l'organisme va gagner une heure de sommeil, mais sur le long terme, des effets sur l'horloge biologique peuvent se faire sentir. Alors que le passage à l'heure d'hiver est plutôt considéré comme "un retour à la normale", le passage à l'heure d'été, au printemps, peut en effet générer stress et fatigue selon un rapport du Sénat.

Des associations anti-changement d'heure

A partir de cette fin octobre, le corps va aussi perdre en ensoleillement. Tandis que les jours raccourcissent, le changement d'heure va accentuer le phénomène. La nuit tombera en effet une heure plus tôt. Une modification du calendrier qui favoriserait cafard, déprime et dépression selon ses détracteurs. Visant au départ à faire des économies d'énergies, le changement d'heure est donc très décrié.

Le changement d'heure serait responsable d'une "chrono-rupture" selon plusieurs spécialistes, mais aussi des associations qui militent depuis des années contre ce "bouleversement" qu'elles jugent inutile économiquement et environnementalement, mais aussi néfaste. Ces associations s'appellent La Méridienne (pour l'adoption de l'heure dite "méridienne") ou encore Non à l'heure d'été en France et en Europe, une organisation qui se bat contre le changement d'heure depuis son instauration en 1976.