On a changé d'heure cette nuit et l'heure d'hiver pourrait devenir la norme

Le passage à l'heure d'hiver 2022 a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Si la fin du changement d'heure est au point mort, la mesure reste dans les cartons et certains spécialistes préconisent de rester à l'heure d'hiver...

Ce dimanche30 octobre, à 3 heures du matin, la France est passée à 2 heures, récupérant une heure perdue en mars dernier, lors du passage à l'heure d'été. Le changement d'heure a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Mais comme chaque année au réveil, vous vous demandez si vos montres et autres appareils ont automatiquement pris en compte ce changement d'heure ou s'ils sont toujours à l'ancienne heure. Faut-il avancer, reculer sa montre ou tout simplement ne rien faire ? Le plus simple reste bien souvent de consulter l'heure en temps réel sur Internet via l'Horloge parlante ou d'autres services du genre.

Le changement d'heure 2022 risque de générer comme chaque année plusieurs désagréments mineurs. Mais selon plusieurs neurobiologistes et neuropsychiatres, ce dernier peut aussi générer des troubles plus importants. Troubles du sommeil, stress, fatigue, difficultés de concentration ou encore irritabilité peuvent être constatés après un changement d'heure mal intégré. La cause : une rupture dans notre horloge biologique aussi appelée " chrono-rupture ".

L'heure d'hiver toute l'année ?

Lorsque la Commission européenne a proposé en septembre 2018 de supprimer le changement d'heure, elle envisageait que le dernier passage à l'heure d'été aurait lieu en 2019. Mais cette disparition est désormais suspendue à la décision des états membres, la difficulté étant de se mettre d'accord sur un horaire coordonné et que chacun reste en phase chronologique avec les pays limitrophes.

En mars 2019, une consultation en ligne organisée en février par la commission française des Affaires européennes de l'Assemblée nationale a reçu plus de deux millions de réponses, à presque 84% en faveur de la fin du changement d'heure. L'heure d'été a eu la préférence d'une majorité des réponses à cette consultation. Pourtant, l'heure d'été est à GMT+2 soit deux heure de décalage par rapport à l'heure du soleil, contre une heure de décalage (GMT+1) en hiver. "A priori on est quand même fait pour vivre avec le soleil", rappelait Joëlle Adrien, spécialiste du sommeil à l'Hôtel-Dieu à Paris à l'AFP la même année. En France l'heure d'été correspond à deux heures d'avance sur l'heure solaire, ce qui "n'est pas une bonne idée". Des spécialistes des rythmes biologiques recommandent de rester à l'heure d'hiver.

Le monde agricole pencherait lui aussi plutôt pour l'heure d'hiver. "Durant les moissons, en plein été, on a un décalage de deux heures avec l'heure solaire. Du coup on démarre plutôt tard et on est obligé parfois de finir de nuit", expliquait Luc Smessaert, membre de la commission changement climatique à la FNSEA à l'époque.