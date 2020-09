Résultat Euromillion du 31 janvier 2017 : un joueur remporte les 25 millions d'euros du tirage

RESUTATS EUROMILLONS - Tous les résultats sont à présent connus. My Million, résultats Euromillions... Découvrez sans plus attendre les chiffres gagnants du tirage du mardi 31 janvier.

[Mis à jour le 31 janvier 2017 à 22h34] Après le My Million, qui a encore trouvé preneur dans le Grand-Est pour le second tirage consécutif, le tirage du mardi 31 janvier a dévoilé le résultat Euromillions du jour. Et bonne ou mauvaise nouvelle : il y a un gagnant, mais pas en France. Voici ce qu'il fallait jouer :

3-4-17-23-44 et les numéros étoile 6 et 9

Le My Million RH 332 6531 (Grand-Est)

25 millions d'euros étaient proposés par la Française des jeux ce mardi. Depuis 20 heures, horaire à partir duquel il n'est plus possible de participer au tirage de l'Euromillions du jour, vous pouvez essayer de trouver les résultats de prochain tirage de l'Euromillions prévu vendredi. 17 millions d'euros seront en jeu. Il s'agit-là du plus petit montant qui peut être mis en jeu à l'Euromillions. Pour vous aider, sachez que, selon la Française des jeux, les numéros les plus chanceux dernièrement sont le 17, le 27, le 23, le 20, le 10 et les numéros étoile 9 et 2. Quant à ceux qui sont le moins sortis : il s'agit du 40, du 33, du 36, du 24, du 42 et des numéros étoile 7 et 12.

VIDEO. Euromillions : tout ce que vous devez savoir sur le jeu de la FDJ

Chargement de votre vidéo "EuroMillions"

Si vous êtes un adepte du jeu, vous devez sans doute savoir que vos chances ont nettement été réduites depuis la mise en place de la nouvelle formule de l'Euromillions. Ainsi, vous avez non plus une chance sur 116 millions de trouver la bonne combinaison, mais bel et bien une chance sur 139 millions. Alors, pourquoi continuer à jouer ? Certains répondront : "Le My Million". Vous ignorez de quoi il s'agit ? C'est tout bonnement votre plus grande chance de remporter une coquette somme à l'Euromillions.

Ce code est inscrit sur tous les billets Euromillions vendus en France. On ne le choisit pas, il est en quelque sorte imposé, et compris dans le prix du billet qui s'élève actuellement à 2,50 euros. Lors de chaque tirage de l'Euromillions, l'ensemble des codes My Million s'étant trouvés sur les tickets achetés en vue du tirage est mis en jeu. Seul l'un d'eux est tiré au sort. L'heureux élu est donc forcément un joueur qui a tenté sa chance dans l'Hexagone. Pour rappel, huit autres pays participent aux tirages de l'Euromillions. Celui qui se trouve en possession du My Million gagnant remporte un million d'euros.