Cadeaux de Saint-Valentin : les meilleures idées 2021

Ce dimanche 14 février 2021, les amoureux seront à l'honneur. Si vous souhaitez trouver une idée de cadeau qui fera plaisir à la femme ou à l'homme que vous aimez, piochez dans nos idées !

Meilleur cadeau de Saint Valentin Meilleur Choix Coffret cadeau Smartbox Séjour insolite en duo Amazon 69,90 € 66,41 € Voir

Fnac 69,90 € 66,41 € Voir

La Redoute 69,90 € Voir

Darty 69,90 € Voir Ok, un coffret cadeau n'est pas l'idée la plus originale du siècle. Mais les hébergements proposés dans cette box le sont en revanche ! Or, cette année plus que jamais, l'heure est à l'évasion, aux moments de partage et de complicité à deux. Les coffrets week-end sont une bonne idée car ils offrent en plus un peu de perspectives heureuses et de projection sur l'après-Covid-19. Celui-ci est valable évidemment pour deux personnes pour une nuit insolite avec petit-déjeuner compris. Yourte mongole, tipi, nid suspendu ou cabane en forêt, choisissez parmi 4200 destinations.

Escapade détente et spa Coffret cadeau Smartbox Échappée bien-être et spa Amazon 129,90 € Voir

Fnac 129,90 € Voir

La Redoute 129,90 € Voir

Darty 129,90 € Voir Vous préférez l'idée d'un week-end de détente et de cocooning ? Optez pour une sélection bien-être et spa ! 1200 destinations vous attendent en hôtels 3 étoiles à 5 étoiles.

Tasses des amoureux Mia Mio – Ensemble de Tasse à café Bisous en Céramique (Rouge) 19,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Placées l'une à côté de l'autre, ces jolies tasses s'embrassent ! Voici un cadeau utile et romantique à offrir à celle que vous aimez. Le clin d'oeil est amusant et le design des tasses plutôt réussi. Réalisées en grès céramique, elles sont dotées de poignées en forme de coeur et de cuillères assorties blanches et rouges. Elles sont livrées dans un coffret cadeau mesurant 27x 13,4 x 7,8 cm. VOIR LE PRODUIT

Sac pour amoureux Tote-bag Les Amoureux 15,00 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon En cette Saint-Valentin, si vous êtes à la recherche d'un cadeau pas cher mais original, optez pour ce tote-bag (sac en coton), signé par le célèbre auteur de bande dessinée Pacco. Le dessin est sympa et votre conjointe trouvera toujours une utilité à un tel sac, que ce soit pour y glisser des bouquins, des achats ou ses affaires du quotidien. VOIR LE PRODUIT

Affiche citation d'amour Poster JUNIQE® All Of Me Loves All Of You 27,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Affiche encadrée - 20x30cm

Papier : blanc pur (265 g/m²)

Produit à la commande et imprimé en Allemagne Voici de quoi lui dire "je t'aime" d'une façon originale. Cette affiche sobre livre un message clair ("Mon être entier aime tout de toi"). Insérée dans un cadre noir de 20 centimètres sur 30, elle trouvera parfaitement sa place dans votre décoration intérieure, que ce soit dans une chambre, un salon, un bureau... La marque JUNIQE® est très réputée pour la qualité et l'originalité de ses posters. VOIR LE PRODUIT

Cadeau sexy de Saint Valentin Nuisette décolleté dentelle INK 39,99 € VOIR LE PRODUIT sur La Redoute Nuisette

Triangle dentelle

Sans coques et sans armatures

Laçage

Matière Principale : 100% Polyester• Dentelle : 84% Polyamide, 16% Elasthanne

Entretien:• Lavage 30 ° Une nuisette Etam décolleté et confortable, disponible en de nombreuses tailles. VOIR LE PRODUIT

Bon roman L'amie prodigieuse - tome 4 - L'enfant perdue Amazon 23,45 € Voir

Fnac 23,50 € Voir Auteur : Elena Ferrante

Editeur : Gallimard

560 pages L'enfant perdue est le dernier tome de la saga italienne d'Elena Ferrante "L'amie prodigieuse". Ses romans précédents ont connu un immense succès et c'est presque avec tristesse qu'on ouvre ce roman, en se disant qu'il mettra fin à l'histoire démarrée des années plus tôt, à Naples, avec Lila et Lenu. Si l'élue de votre coeur aime la bonne littérature, n'hésitez pas à lui offrir cet ouvrage (et les tomes précédents disponibles en poche : L'amie prodigieuse, Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste).

Bougie Bougie parfumée en céramique imprimé tropical multicolore 12,99 € VOIR LE PRODUIT sur Maisons du Monde Dimensions (cm): H13 x L10

Poids (kg): 0.68

Parfumée

Matière principale : Céramique Un imprimé tropical tendance sur un encadrement en céramique pour cette bougie parfumée vendue par Maisons du Monde. VOIR LE PRODUIT

Montre pour femme Ice-Watch - ICE flower Eden 99,00 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Collection Ice Flower

Diamètre du boîtier : 40 millimètres

Poids de la montre : 200 grammes On aime ce modèle vert d'eau de la marque Ice Watch, avec son cadran fleuri. Cette montre est tout simplement parfaite pour le printemps qui arrive et l'été. Fabriquée en silicone extra plat, elle est livrée avec une pile et est garantie 2 ans. A noter : plein d'autres modèles fleuris sont disponibles, dans d'autres coloris. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Saint valentin original Dodow - Métronome lumineux Amazon 49,80 € Voir

Fnac 49,90 € Voir

Cdiscount 73,10 € Voir Dodow est un objet bien étrange en apparence. En fait, c'est un "métronome lumineux". Grâce à un exercice combinant observation d'un halo lumineux et respiration (d'une durée de 8 ou 20 minutes), il aidera celles et ceux qui ont du mal à s'endormir à trouver le sommeil naturellement, sans avoir recours à des médicaments. La marque estime que les utilisateurs de Dodow s'endorment 2 fois et demi plus vite qu'avant. Fini le stress, l'agitation dans les draps, les insomnies chroniques ou durant la grossesse...

Parfum pour elle Eau de parfum Lolita Lempicka 119,00 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Vaporisateur de 100 ml

Parfum floral, fruité et gourmand Il existe depuis des années mais son succès ne se dément pas : le parfum Lolita Lempicka est ce que l'on appelle une valeur sûre. Sa composition a pour note des tête le lierre, l'anis, la cerise ; pour notes de coeur l'iris, la violette, le réglisse et l'amaryllis, et pour notes de fond le vétiver, le musc, la fève de tonka, la vanille et le praliné. L'eau de parfum sucrée plaira à bon nombre de femmes. VOIR LE PRODUIT

Parfum pour lui Mauboussin - Eau de Parfum Homme - Pour Lui In Black - Senteur Boisée & Orientale - 100ml 62,25 € VOIR LE PRODUIT sur Cdiscount Senteur Boisée & Orientale

100ml Violette noire et fraîcheur de la menthe fraîche sont au coeur de ce parfum Mauboussin pour homme. VOIR LE PRODUIT

Cadeau de Saint Valentin pas cher 2 Minutes... Mon Amour ! Amazon 15,00 € Voir

Fnac 20,64 € Voir Un jeu de 52 cartes de questions autour de votre couple

Facile, simple et positif Voici un jeu qui promet "d'oxygéner votre couple". Sur chaque carte est inscrite une question. Le but ? Y répondre en 2 minutes, en se remémorant les bons souvenirs vécus en couple, en se lançant de nouveaux projets à 2, en découvrant de nouvelles facettes de votre conjoint(e). Un outil ludique pour développer la communication au sein de couple et renforcer l'intimité amoureuse. Ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer sont ravis : "Nous lisons une petite carte par soir. C'est un moment qu'on adore, plein de tendresse" ; "Petits moments de bonheur à partager et se rappeler à deux".