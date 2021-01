"Neige : Paris, Hauts-de-France, Grand Est... Les prévisions Météo France pour ce week-end"

NEIGE A PARIS. La capitale se retrouvera sous les flocons ce samedi 16 janvier, avec un épisode neigeux qui a déjà frappé le Nord et l'Est du pays. Voici les prévisions météo pour le week-end...

La neige arrive à Paris, mais aussi sur un tiers Nord-Est de la France. Météo-France a prévu des chutes de neige ce samedi 16 janvier 2021 du Nord à la Bourgogne en passant par les Ardennes et l'Ile-de-France. 26 départements sont en vigilance orange pour neige-verglas. Celle-ci concerne les départements allant du Pas-de-Calais jusqu'au Rhône. L'intégralité de l'Ile-de-France est concernée (75-92-93-94, 77,78 91 et 95). La Corrèze aussi est en vigilance orange.

La neige va ainsi tomber sur plusieurs régions de France avant le redoux, annoncé dans la nuit de samedi à dimanche. Les températures seront particulièrement basse avec des gelées particulièrement sévères en Lorraine notamment, avec souvent -10 à -15 degrés. Ce samedi après-midi, il fera -1 à 4 degrés du Nord-Est au Massif central et aux Alpes, 4 à 9 degrés ailleurs, jusqu'à 10 à 12 degrés près des côtes.

"Les quantités attendues de neige attendues sont comprises entre 1 et 3 cm localement 5 cm, notamment en Ile-de-France, voire ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l'est et au nord", indique l'AFP. "En cours d'après-midi, ces précipitations se feront ensuite sous forme de pluie et neige mêlées, voire temporairement avec quelques précipitations verglaçantes, avant un net redoux en fin de journée."

Après un premier épisode neigeux cette semaine, l'Est sera de nouveau touché en milieu d'après-midi et se poursuivra en première partie de nuit. La neige tombera plus abondamment puisque 5 à 10 cm sont attendus, un épisode verglaçant est également possible en cours de nuit sur ces régions.

L'épisode neigeux donnera quelques centimètres en première partie de nuit du côté de Lyon et du Rhône. A l'ouest du Massif Central, un épisode de pluies verglaçantes marqué est attendu en première partie de nuit. C'est le département de la Corrèze qui est le plus exposé en particulier aux altitudes supérieures à 400m. Plus au sud, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec tout au plus quelques gouttes sur la Côte-d'Azur et l'ouest de la Corse.