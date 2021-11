Prix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sarr grand favori, le vainqueur connu ce mercredi

PRIX GONCOURT 2021 - Ce mercredi 3 novembre, le 119ème prix Goncourt est décerné à l'un des quatre finalistes encore en lice, au cours du traditionnel déjeuner au Drouant, à Paris.

[Mis à jour le mercredi 3 novembre 2021, à 11h53] Ce mercredi 3 novembre, aux alentours de midi, le prix Goncourt sera remis à l'un des quatre finalistes toujours en lice. Trois hommes et une femme composent cette liste finale, tous traitant dans leur ouvrage de thèmes graves faisant l'actualité depuis plusieurs années - le colonialisme pour l'un, le mensonge, la violence et la mémoire pour l'autre, les violences policières pour le troisième, et l'inceste pour la dernière. Qui de Mohamed Mbougar Sarr, Sorj Chalandon, Louis-Pjilippe Dalembert ou Christine Angot se verra décerner le prestigieux prix ? Un nom semble être sur toutes les bouches : Mohamed Mbougar Sarr, nominé dans pas moins de huit prix différents cette année. Christine Angot, quant à elle, semble avoir vu ses chances considérablement réduites après qu'elle s'est vue décerner le prix Médicis : Didier Decoin, président de l'Académie Goncourt , a même affirmé, selon le Parisien : "Il ne faut pas oublier nos amis et alliés que sont les libraires. Si on donne deux prix à un seul livre, ça ne fait qu'un livre dans la vitrine."

Mardi 26 octobre, l'académie Goncourt dévoilait les noms des quatre finalistes de l'édition 2021 du prix, avec une petite surprise. Mohamed Mbougar Sarr, avec son roman d'apprentissage entre le Sénégal, la France, les Pays-Bas et l'Argentine, La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey / Jimsaan), également toujours sur la liste du Renaudot, fait partie de la liste. Cette saison, le romancier sénégalais a battu des records en matière de nominations : Grand Prix de l'Académie française, Renaudot, Femina, Décembre, et maintenant Goncourt se bousculent pour intégrer l'écrivain à leur sélection. Dans La plus secrète mémoire des hommes, il aborde notamment le thème du colonialisme. A ses côtés, Sorj Chalandon avec Enfant de salaud (Grasset), où l'auteur multiprimé trace le récit de la trajectoire étonnante d'un père pendant la Seconde guerre mondiale, de soldat nazi à patriote résistant, entre mensonge et violence. Milwaukee Blues (Sabine Wespieser), de Louis-Philippe Dalembert, est également nominé : l'assassinat de George Floyd l'inspire et y donne naissance à un personnage imaginaire torturé, sur fond de violences policières. Christine Angot et son roman Le Voyage dans l'Est (Flammarion), qui traite de l'inceste qu'elle a subi, fait la surprise en venant compléter cette liste. Effectivement, elle vient d'être couronnée du prix Médicis 2021, ce qui semblait réduire ses chances d'accéder à cette position de finaliste au prix Goncourt.

L'Académie Goncourt, qui choisira qui succédera à Hervé Le Tellier (lauréat 2020 du prestigieux prix pour L'Anomalie), est présidée par Didier Decoin et se compose d'Eric-Emmanuel Schmitt, de Pascal Bruckner, de Paule Constant, de Patrick Rambaud, de Tahar Ben Jelloun, de Camille Laurens, de Françoise Chandernagor, de Philippe Claudel et de Pierre Assouline. Le prix Goncourt sera proclamé mercredi 3 novembre à 12h45, chez Drouant.

Et c'est Mohamed Mbougar Sarr qui semble être le grand favori pour cette édition du prestigieux prix : ayant séduit de nombreux jurés, le romancier de 31 ans a vu son roman La plus secrète mémoire des hommes (2021, Philippe Rey / Jimsaan) se hisser dans les listes des prix Renaudot, Femina, Médicis, "Inrocks", Décembre, Grand prix du roman de l'Académie française, ou encore en finale du prix Médicis . Le benjamin des finalistes met en scène, dans son roman, un jeune écrivain sénégalais qui, bouleversé par la découverte d'un livre paru en 1938, décide d'enquêter sur le récit de celui qui se cache derrière l'œuvre. Entrecroisant les différentes mémoires (celle de la colonisation, de la Première Guerre mondiale, de la Shoah...), c'est tout un parcours entre l'Argentine, la France, les Pays-Bas et le Sénégal que retrace Mbougar Sarr.

Avec La plus secrète mémoire des hommes (2021), Mohamed Mbougar Sarr complète la liste des sujets difficiles, voire tabous, qu'il choisit comme cœur de ses romans, de la violence islamique à la vie tragique des migrants et de l'homosexualité à la colonisation. Né à 1990 à Dakar (Sénégal), Mohamed Mbougar Sarr, fils d'un médecin et d'une mère au foyer, grandit au sein d'une famille nombreuse dont il est l'aîné, à Diourbel, à 150 kilomètres de Dakar. Le milieu favorisé dans lequel il évolue lui permet, dans un premier temps, de s'orienter vers des études militaires. Cependant, après le lycée, il se tourne vers une classe préparatoire et rejoint le lycée Pierre-d'Ailly de Compiègne (Hauts-de-France). Il intègre ensuite l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Dès son entrée dans l'école de formation à la recherche, il prend la plume, qu'il ne lâchera plus. Âgé de seulement 24 ans, il publie Terre ceinte (Présence africaine), roman traitant de la vie d'une petite ville sahélienne fictive sous la coupe de milices djihadistes et de deux jeunes amants exécutés par la police islamique. Cette première œuvre recevra le prix Ahmadou-Kourouma, prix littéraire suisse décerné par le Salon international du livre et de la presse. Le Grand prix du roman métis, qui récompense un roman francophone publié depuis moins d'un an et soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanisme, lui sera également décerné. En 2017, Silence de chœur suivra, dressant le portrait du quotidien de migrants africains en Sicile : il recevra le prix Littérature monde du festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo et le Prix du roman métis de la ville de Saint-Denis, en 2018. La même année, De purs hommes, enquête fictive sur la mort d'un homme homosexuel à Dakar questionnant l'homophobie et l'intolérance au Sénégal, est publié.

Anticipant l'exposition que lui offre sa nomination au prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr, interviewé par le Journal du Dimanche ce mardi 2 novembre, dénonçait à l'avance le portrait qui pourrait être fait de lui dans les médias. Refusant d'être réduit au titre que quatrième "Goncourt noir" ces cent dernières années, il affirmait déjà : "Victor Hugo, Michel Houellebecq et Christine Angot sont tout aussi francophones que moi".

Une polémique récente

Cette nouvelle sélection permet à l'académie de laisser derrière elle la polémique qui l'a agitée dernièrement. Effectivement, Camille Laurens avait, en septembre dernier, fustigé dans le supplément littéraire du Monde La Carte postale (Grasset) d'Anne Berest, qui était en concurrence avec Les Enfants de Cadillac (Gallimard) de François Noudelmann sur la première sélection du Goncourt - François Noudelmann n'étant autre que le compagnon de Camille Laurens. Les deux livres retracent, par ailleurs, une histoire familiale à travers les deux guerres mondiales. Lors de la proclamation de la deuxième liste, l'Académie Goncourt a donc présenté de nouvelles règles, l'une rendant inéligibles à son prix "les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury, l'autre obligeant à éviter de "chroniquer les ouvrages qui figurent dans la sélection". François Noudelmann avait, dès lors, été mis hors concours. Anne Berest connaît le même sort aujourd'hui, n'étant pas sur la liste des finalistes.