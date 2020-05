Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 18 mai 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto sont tombés ! Ce lundi 18 mai 2020, 20 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Êtes-vous le grand gagnant ? Réponse ci-dessous.

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 21h14] Ce lundi 18 mai 2020, 9 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Si vous n'avez pas remporté le jackpot de 9 millions d'euros, pas de panique, de nombreux tirages restent à venir. Pour y participer, rien de plus simple : il vous suffit d'acheter une grille au tarif unitaire de 2,20 euros, et de sélectionner cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi qu'un numéro chance. Le jackpot minimum lors d'un tirage du Loto est de 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté le jour du tirage, le jackpot progresse d'un million d'euros, rapporte la Française des Jeux. Les résultats du Loto sont ensuite disponibles à partir de 20h50, et communiqués sur notre page.

Le tirage du Loto du lundi 18 mai 2020 :

20-30-35-14-10 et numéro chance 9

Second tirage : 37-44-27-32-36

Joker+® : 4 131 037

Dix codes gagnants : B 9635 6720 - D 8095 2967 - E 4512 9657 - G 2792 6621 - G 7934 3176 - H 7177 7734 - N 7333 3009 - R 7748 6327 - R 9137 8643 - U 9946 3747

Au-delà du jackpot mis en jeu chaque soir, plusieurs éléments vous permettent de remporter une certaine somme. Par exemple, le code Loto permet à 10 gagnants de remporter 20 000€ garantis. Le code Loto est attribué automatiquement pour tout achat d'une grille de Loto, comme le précise la FDJ. Enfin, vous pouvez choisir de jouer à Joker+, et obtenir ainsi une chance en plus de gagner. Il vous suffit de miser 1 € ou 2 € par jeu, puis le numéro Joker+ est généré aléatoirement. Concernant le jackpot, il vous faudra avoir l'ensemble de la combinaison gagnante pour l'obtenir.

Mais tout le monde peut-il jouer au Loto ? Et bien non. La FDJ rappelle qu'il est impératif d'être âgé de 18 ans et plus. En effet, en France, tous les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Cette interdiction s'applique aux jeux en ligne mais également aux jeux sur support physique. Le site précise qu'"ainsi, aucun prix et gros lot ne peut être gagné par un mineur, même accompagné d'un parent ou d'une personne majeure. La création d'un compte avec envoi d'un scan de sa pièce d'identité est nécessaire pour tout achat en ligne de grille de Loto sur le site ainsi que sur les application mobile FDJ iOS ou Android. Les responsables des points de vente FDJ peuvent eux aussi exiger une pièce d'identité".

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour participer à un tirage du Loto, plusieurs façons sont possibles : vous rendre chez un détaillant FDJ, ou jouer via le site fdj.fr ou l'application. Pour la première option, vous pouvez jouer au Loto chez un détaillant FDJ (bureau de tabac, presse, etc.), en support physique. Vous devrez remplir un bulletin Loto, que certains joueurs appellent parfois une " grille papier ". Le détaillant enregistrera votre bulletin et vous remettra ce dernier ainsi qu'un reçu officiel, indique la FDJ. Concernant le site ou l'application, il vous faudra créer votre compte en quelques secondes et jouez immédiatement, sans peur de perdre votre ticket.