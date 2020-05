Résultat de l'Euromillions (FDJ) : tirage du mardi 19 mai 2020, 17 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 19 mai 2020 sera-t-il aussi riche en émotion que celui de vendredi ? Un Français était en effet parvenu à trouver les résultats de l'Euromillions.

[Mis à jour le 19 mai 2020 à 19h38] 72 969 058 euros. Tel est le jackpot remporté vendredi 15 mai 2020 par un Français. Si ce mardi 19 mai les compteurs ont été remis à zéro ou plutôt à 17 millions d'euros, la cagnotte minimale qui peut être mise en jeu lors d'un tirage de l'Euromillions est proposée, tous les joueurs gardent en tête que tout peut se produire et que trouver le résultat de l'Euromillions peut arriver à tout moment. Si on ignore à ce jour l'identité ou le département dans lequel a été validée la grille, la Française des jeux, ou FDJ pour les intimes, n'a pas pu cacher les chiffres qui composaient les résultats gagnants du jour.

Alors, que fallait-il avoir coché pour devenir l'heureux multi-millionaire vendredi dernier ? Les chiffres qui ont porté chance au gagnant du jour étaient le 11, le 23, le 32, le 34, le 39 et les numéros étoile 1 et 6. Des chiffres qui pourront peut-être vous inspirer ce mardi. Soit vous estimez que certains pourraient à nouveau ressortir, soit à l'inverse, vous pensez qu'au contraire, ces derniers ayant récemment été tirés au sort, ils ne risquent pas de remontrer leur tête de sitôt. Pour info, vous avez jusqu'à environ 20 heures pour valider votre grille. Au-delà, vous pourrez toutefois tenter votre chance pour les tirages suivants, à savoir ceux de vendredi et de mardi prochains.

Combien de temps pour réclamer vos gains ?

Qu'ils soient petits ou géants, vous disposez d'un temps limité pour retirer vos gains après une victoire à l'Euromillions. Si trouver le résultat n'est pas chose facile, retirer ses gains s'était également nettement compliqué avec le confinement ce qui a poussé la FDJ à revoir sa copie. Alors qu'en temps normal, un gagnant dispose de 60 jours pour se manifester, que ce soit pour les jeux de tirage ou les paris sportifs, "la date limite de paiement des gains enregistrés entre le mercredi 15 janvier et le lundi 16 mars, date d'annonce du confinement, a été allongée de 90 jours (soit 150 jours pour se faire connaître et percevoir son gain)", précise sur son site la Française des jeux. De même, "la date limite de paiement des gains enregistrés durant la période de confinement a été allongée de 60 jours (soit 120 jours pour se faire connaître et percevoir son gain)". Au vu de ces précisions, il apparaît toutefois que le gagnant du jour, s'il y en a un, ne disposera donc que de 60 jours pour se manifester.