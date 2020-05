Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 29 mai 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions du vendredi 29 mai 2020 mettait en jeu 17 millions d'euros : un chanceux est-il devenu multimillionnaire ? Retrouvez sur cette page le code My Million et les résultats complets du tirage de ce soir.

[Mis à jour le vendredi 29 mai 2020 à 21h16] Ce vendredi 29 mai, 17 millions d'euros étaient en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Une somme qui a de quoi faire rêver les joueurs habitués comme les plus récents. Pour jouer au prochain tirage de l'Euromillions mardi pochain, rien de plus simple : il vous suffit de vous procurer une grille chez votre buraliste ou en ligne (via l'application et le site dédiés), et de sélectionner sept numéros : cinq parmi la grille, et deux numéros étoiles. Retrouvez ci-dessous les résultats complets de l'Euromillions de ce vendredi 29 mai :

Le tirage de l'Euromillions du 29 mai 2020 :

4-8-11-19-46 et numéros étoiles 4 et 8

Code My Million : MO 3016631 (Bretagne)

En trouvant les bons résultats de l'Euromillions, vous pourriez devenir le prochain millionnaire de l'année. En effet, à chaque tirage de l'Euromillions, le code My Million vous offre la possibilité de remporter un million d'euros. Pour chaque grille d'Euromillions achetée, un code unique vous est attribué, de manière aléatoire. Soyez donc attentif au moment de découvrir les résultats de l'Euromillions, car c'est également à ce moment-là que le code My Million est tiré au sort. En jouant à l'Euromillions, vous n'avez donc non pas une, mais deux chances de rajouter plusieurs zéros sur votre compte en banque !

Les tirages de l'Euromillions ont lieu chaque semaine tous les mardis et vendredis. Pour jouer, il vous faut remplir une grille Euromillions – My Millions en cochant 7 numéros, 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 numéros étoiles sur une grille de 12 numéros. Plusieurs chanceux ont remporté de jolies sommes, notamment le 15 mai dernier. Un seul joueur avait raflé le jackpot de 72 969 058€. C'était la deuxième fois qu'une grille jouée en France parvenait à trouver la combinaison gagnante à sept numéros (cinq numéros et deux étoiles). ​​​​​​