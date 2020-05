Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 mai 2020 en direct

RESULTATS LOTO – 14 millions d'euros sont mis en jeu ce samedi 30 mai 2020, pour ce nouveau tirage du Loto. Et il vous reste encore un peu plus d'une heure pour jouer. Les résultats du Loto seront ensuite disponibles aux alentours de 20h50 sur cette page.

[Mis à jour le 30 mai 2020 à 19h16] 14 millions d'euros sont mis en jeu samedi 30 mai 2020, pour ce nouveau tirage du Loto. Pour participer, il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste ou d'acheter une grille en ligne, via le site ou l'application dédiés de la Française des jeux (FDJ). Il vous faudra ensuite sélectionner cinq chiffres ainsi qu'un numéro chance. Si vous souhaitez maximiser vos chances de remporter quelque chose, au-delà du jackpot, il vous est possible de participer à l'option second tirage. Les résultats du Loto seront ensuite en ligne à partir de 20h45 environ.

Depuis le mois de novembre 2019, vous avez en effet la possibilité de participer à l'option second tirage du Loto. Elle permet de remporter jusqu'à 100 000 euros en plus du jackpot. Ce samedi 30 mai, vous pourrez donc par exemple remporter 100 000 euros en plus des 14 millions proposés pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont ensuite communiqués en même temps que le reste des tirages du Loto, à partir de 20h35, sur TF1 ainsi que sur le site de la Française des jeux. Le détail sera communiqué sur L'Internaute.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si de nombreux joueurs participent aux tirages du Loto, tout le monde ne connaît pas l'histoire du jeu. Le Loto tel que nous le connaissons date de 1976, mais ses origines sont bien plus anciennes, comme l'indique le site Kelbet. Le 1er Loto a par exemple été organisé sous François Ier, tandis que ses ancêtres remontent à l'Antiquité, période durant laquelle les loteries sont monnaie courante. Le 1er tirage du Loto moderne a eu lieu le 19 mai 1976 au théâtre de l'Empire à Paris, avec seulement 73 680 bulletins vendus, précise le média. Ce nombre a cependant augmenté sans interruption par la suite.