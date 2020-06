Résultat du Loto (FDJ) : tirage exceptionnel ce lundi 1er juin 2020, 15 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Avec les grandes vacances qui arrivent à vive allure, remporter les 15 millions d'euros proposés par la FDJ pour ce nouveau tirage du Loto pourrait être plus que bienvenu. Mais trouverez-vous les résultats de ce 1er juin 2020 ? C'est une autre question…

[Mis à jour le 1er juin 2020 à 18h01] Après deux mois de confinement, vous pensez avoir du mal à supporter la tapisserie de votre salon tout l'été ? À l'heure où les États-Unis s'enflamment après la mort de George Floyd et où le coronavirus continue à faire des siennes partout dans le monde, pas sûr que la deuxième phase du déconfinement prévue mardi 2 juin 2020 ne vous permette de vous aérer l'esprit comme il se doit. Des vacances bien méritées sont plus que jamais nécessaires !

Mais confinement oblige, vous faites peut-être partie de ces millions de Français qui se sont retrouvés au chômage partiel durant deux mois, avec pour ceux au-dessus du smic, des pertes de revenus non négligeables. Heureusement, la Française des jeux (FDJ) pourrait peut-être sauver votre été. Ce lundi 1er juin 2020, elle propose un jackpot pour le moins attractif ! 15 millions d'euros sont à empocher. Il vous suffit seulement de parier sur cinq chiffres et un N°Chance… Et d'avoir une bonne dose de chance !

Jusqu'à quelle heure peut-on participer au tirage du Loto ?

Remporter le tirage du Loto est certes une aubaine, mais surtout une exception qui se mérite ! Avec des grilles qui proposent 49 chiffres et 10 N°Chance, un joueur pariant sur une seule combinaison a très exactement une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat du Loto. En probabilité, on est ainsi sur du 0,000 005 244%. Heureusement pour vous, avec 15 millions promis pour ce tirage, il semble que le Loto soit en mal de gagnants depuis un moment. Alors, qui sait, le vent est peut-être en train de tourner… Si vous êtes intéressé, sachez que vous pouvez tenter votre chance jusqu'à 20h15 environ. Les résultats du Loto, combinaisons, Jocker+ et autres codes gagnants à 20 000 euros seront délivrés dans la foulée avant 21 heures.