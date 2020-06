Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 juin 2020 en direct

RESULTATS EUROMILLIONS – Ce mardi 9 juin 2020, 37 millions d'euros sont mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Il vous reste un peu plus d'une heure pour participer, avant de retrouver ici les résultats de l'Euromillions.

[Mis à jour le 9 juin 2020 à 19h20] Ce mardi 9 juin 2020 marquera-t-il votre jour de chance ? 37 millions d'euros sont mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Si vous souhaitez participer mais ne connaissez plus les règles, c'est très simple. Le site de la Française des jeux résume ainsi les règles : pour jouer à EuroMillions – My Million, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez ensuite le jackpot si vous avez l'intégralité de la combinaison gagnante, soit les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Le prix unitaire d'une grille d'Euromillions est de 2,50€.

Pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, la somme de 37 millions offre de belles promesses de cadeaux et voyages ! En effet, CNews rapporte qu'avec " seulement " 30 millions d'euros, il est possible de s'acheter 176 voiliers Jeanneau Sun Odyssey 439, 144 Ferrari 488 GTB, 179 Audi R8 V10, d'effectuer l'équivalent de 1 875 voyages autour du monde, de s'offrir 13 beaux appartements de 150m2 avec vue sur la Tour Eiffel, 58 252 paires d'escarpins Louboutin et bien d'autres idées. Il est bien évidemment également possible de placer son argent pour le faire fructifier.

Si vous remportez le jackpot lors de ce tirage du mardi 9 juin 2020, combien de temps aurez-vous pour récupérer votre dû ? La crise du coronavirus et le confinement étant désormais finis, les règles habituelles s'appliquent à nouveau. Si vous remportez un gain Euromillions, qu'il soit de quelques euros ou du jackpot de 37 millions d'euros, vous aurez 60 jours pour le réclamer, en France. En effet, les délais de réclamation dépendent des pays participants. En cas de non-réclamation, au bout des 60 jours, la cagnotte sera remise en jeu lors du prochain tirage.