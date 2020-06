"Direct Municipales à Marseille : Rubirola privée de victoire car sans majorité ?"

Michèle Rubirola est arrivée en tête à Marseille dimanche soir mais n'est pas formellement assurée de devenir la première maire de gauche de la ville phocéenne, après 25 ans de règne de la droite. Les écarts sont très faibles et des négociations vont devoir débuter pour conquérir une majorité.

11:05 - Benoît Payan (Printemps Marseillais) lance un appel à Samia Ghali (Marseille avant tout) Samia Ghali (Marseille avant tout), dispose de huit sièges au Conseil municipal de Marseille, suffisamment pour départager Martine Vassal et Michèle Rubirola. Sur France Bleu Provence, ce lundi 29 juin 2020, Benoît Payan, élu maire dans le 2e secteur et porte-parole du Printemps Marseillais, a interrogé : "Qui peut imaginer que Samia Ghali donne les clés de la ville à la droite qu'elle a combattue pendant 25 ans ? Qui peut imaginer que Samia Ghali fasse vivre et survivre le système opéré par Jean-Claude Gaudin ?" Selon lui, la droite marseillaise "n'est plus en mesure de gouverner cette ville. Martine Vassal qui a lourdement perdu son secteur n'est plus en mesure de fabriquer une majorité."

09:58 - Samia Ghali : "Marseille ne pourra plus se faire sans les quartiers nord" Battue nettement au premier tour et éliminée de la course à la mairie de Marseille, Samia Ghali avait toutefois réussi à se maintenir dans le 8e secteur. Dimanche, elle l'a emportée en obtenant 38,2% des suffrages dans ce secteur, devançant de trois points le candidat d'Union de Gauche défendu par le Printemps marseillais de Michèle Rubirola, Jean-Marc Coppola (35,2%) alors que la candidate du Rassemblement National Sophie Grech a obtenu 26,6% des voix. " Cette victoire me comble. Elle a une saveur particulière car elle s'est construite en dehors des appareils politiques et souvent seule contre tous. Je tiens aussi à célébrer une autre victoire : l'élimination du FN dans les quartiers nord", a-t-elle indiqué dimanche soir ans un communiqué. "Les quartiers Nord de Marseille ont affirmé leur choix. Ils ont fait la démonstration de leur maturité et de leur conscience politique. Je suis fière de ce que nous avons fait ensemble. Ce soir, Marseille ne pourra plus se faire sans les quartiers nord".

09:52 - "Un système électoral par secteurs qui est un contresens démocratique", juge Michèle Rubirola "C'est une victoire relative pour nous, mais c'est une défaite pour la droite", a jugé Michèle Rubirola après l'annonce des résultats dans des propos repris par France 3. La candidate, cheffe de file de la liste du Printemps Marseillais, est revenu sur l'absence de majorité, scénario qui va animer les prochains jours avant la tenue du conseil municipal. "Le scrutin ne nous livre pas un verdict clair. Sans doute faut-il y voir les derniers signes de résistance d'un système que la majorité des Marseillais ont rejeté," a-t-elle jugé, assurant que "la droite n'est plus en mesure de gouverner", et dénonçant un "système électoral par secteurs qui est un contresens démocratique".

09:47 - Benoît Payan : "Qui peut imaginer que Samia Ghali donne les clés de la ville à la droite ?" Elu dimanche soir maire du 2e secteur où il représentait la liste du Printemps marseillais menée par Michèle Rubirola, Benoît Payan était l'invité de France Bleu ce lundi matin. Revenant sur les résultats, il a évoqué une "anomalie démocratique" en évoquant le fait que Michèle Rubirola, arrivée en tête avec 13 000 voix d'avance, pourrait ne pas être élue maire selon les règles à Marseille. La droite ayant emporté ou conservé des secteurs très peuplés, la candidate de la gauche ne dispose pas d'une majorité seule pour gouverner. "Martine Vassal n'est plus en mesure de construire une majorité", a-t-il avancé au sujet de la candidate de la droite. Samia Ghali, dont la liste empoche 8 sièges au conseil municipal, devrait jouer le rôle d'arbitre. "Qui peut imaginer que Samia Ghali donne les clés de la ville à la droite qu'elle a combattue pendant 25 ans", a-t-il jugé. "On va fabriquer une majorité, on va l'élargir pour que le vote des Marseillais soit respecté."

09:37 - Jean-Claude Gaudin tacle LREM et met la pression sur les élus minoritaires Dans ce communiqué publié dimanche soir, Jean-Claude Gaudin annonce aussi les tractations à venir pour obtenir la majorité absolue au conseil municipal. "Le choix des leaders nationaux de La République en Marche et de M. Berland de se maintenir dans les 6e et 8e arrondissements ont permis à la Gauche de l'emporter dans ce secteur, juge-t-il. Avec 1,5% des suffrages sur l'ensemble de la ville, ils ont délibérément pris le risque de faire basculer Marseille à gauche. Rien n'est toutefois encore joué pour la désignation du futur maire de Marseille par le Conseil municipal à la fin de la semaine prochaine. Beaucoup dépendra du choix que feront les onze élus des listes minoritaires d'hier entre la poursuite du développement de la ville et le repliement vers les errements du passé et le déclin".