"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 juin 2020, 28 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLIONS - Et si vous terminiez la semaine sur une bonne note ? En devenant par exemple… millionnaire ? Le tirage de l'Euromillions propose 28 millions d'euros ce vendredi. Les résultats seront dévoilés sur cette page d'ici 21h30.

[Mis à jour le 19 juin 2020 à 19h40] L'équivalent de 2,94 millions de places de cinéma, dont la réouverture est prévue lundi 22 juin, est mis en jeu ce vendredi 19 juin 2020 par la FDJ à l'occasion d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Si trouver le résultat du jour ne sera pas chose facile, sachez qu'une fois le jackpot en poche, vous pourriez avoir de quoi payer durant 387 811 années votre pass Navigo pour profiter des transports en commun à Paris et en Île-de-France.

De manière plus parlante, vous pourrez également offrir quelque 5,6 millions de kebabs à vos proches ou tout simplement répartir les 28 millions d'euros promis à qui trouvera les résultats de l'Euromillions pour recevoir un smic supplémentaire pas mois durant les… 23 333 prochains mois, soit pendant 1 944 années. Il va de soit qu'en cas de victoire lors de ce tirage de l'Euromillions, rien ne vous obligera à dépenser votre nouvelle fortune dans la seule consommation de kebabs ou de séances de cinéma. Mais face à un tel pactole, difficile de se rendre compte de ce que cela représente, et de tels exemples aident. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à 20h15 environ pour tenter votre chance.

Comme tous les mardis et vendredis, jour de tirage de l'Euromillions à la Française des jeux, le My Million, qui permet à un joueur ayant participé au tirage en France d'empocher un million d'euros grâce à ce code présent sur toutes les grilles vendues pour ce tirage, sera livré sur TF1 et sur cette page aux alentours de 21 heures. Pour connaître la combinaison gagnante du jour, il faudra être un petit peu plus patient. Le résultat est généralement livré entre 21h20 et 21h30. Il sera disponible dans cet article dès qu'il sera connu. Pour info, moyennant 2,50 euros, il est possible de tenter sa chance. Et ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas tous les bons numéros que vous ne pourrez pas toucher un petit quelque-chose. Dès deux bons chiffres, un gain de trois euros vous est remis, de quoi faire un petit profit sur votre pari et retenter votre chance pour le tirage de l'Euromillions suivant !