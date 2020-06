"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 26 juin 2020 [en direct]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 26 juin 2020 propose 51 millions d'euros. De quoi finir la semaine en beauté ! Le code My Million sera dévoilé dès 21h et les résultats Euromillions complets à partir de 21h30.

[Mis à jour le 26 juin à 20h17] 51 millions d'euros sont mis en jeu par le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 26 juin 2020, encore faut-il trouver la combinaison gagnante à neuf chiffres ! La célèbre loterie européenne propose deux tirages hebdomadaires les mardis et vendredis : il est possible de jouer à l'Euromillions en se rendant chez son buraliste ou en ligne. Le Jackpot minimal est de 17 millions d'euros. Celui-ci peut augmenter rapidement grâce aux montants qui n'ont pas été remportés. À chaque tirage de l'Euromillions sans gagnant, les gains progressent par pallier de 10 millions d'euros. Tentez votre chance en remplissant dès à présent une grille Euromillions.

Comment les gains de l'Euromillions sont-ils répartis ? Depuis le 24 septembre 2016, sur les 2,50 euros que coûte une grille Euromillions My Million (pour la France), Euromillions My Bonus (pour la Belgique) ou Euromillions Swiss Win (pour la Suisse), 0,30 euros "sont injectés dans le jeu complémentaire" et 2,20 euros dans la loterie Euromillions, explique le site Loterieplus. Par ailleurs, depuis le 1er février 2020, le montant maximal des gains mis en jeu par l'Euromillions a été rehaussé de 190 à 250 millions d'euros. N'oubliez pas que les tirages de l'Euromillions vous permettent également de jouer avec le Pack MultiChances qui vous donne la possibilité de multiplier vos chances au jeu.

Quelles sont les règles de la loterie Euromillions ? Pour jouer, il faut remplir une grille Euromillions – My Millions en cochant 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 numéros étoiles sur une grille de 12 numéros. N'oubliez pas l'abonnement en ligne ABO+ qui vous permet de jouer plusieurs fois vos numéros favoris sans avoir à remplir de nouvelles grilles à un nouveau tirage. Plusieurs joueurs ont déjà remporté de jolis jackpots en trouvant les bons résultats de l'Euromillions, notamment le 15 mai dernier lorsqu'un seul participant avait raflé 72 969 058€. Pourquoi pas vous ?