"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 27 juin 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Le tirage du Loto du samedi 27 juin 2020 vient de donner les résultats. Un joueur avait-il trouvé la combinaison gagnante ? Retrouverez ici le résultat du tirage du Loto qui mettait en jeu 3 millions d'euros.

[Mis à jour le samedi 27 juin à 21h02] Que feriez-vous avec 3 millions d'euros ? Les résultats du tirage du Loto de ce samedi 27 juin 2020 viennent de tomber : le tirage mettait en jeu 3 millions d'euros pour tout joueur qui trouvait le résultat de la combinaison gagnante dans sa totalité, c'est-à-dire les 5 numéros gagnants et le numéro chance. 3 millions d'euros, l'équivalent de 3 000 smartphones dernier cri ou plus de 350 voyages de luxe aux Maldives. De quoi s'offrir de belles vacances cet été si vous avez trouvé les bons résultats ! N'oubliez pas que 10 vainqueurs remportent 20 000 euros : tout est encore possible si vous n'avez pas remporté le jackpot !

Le tirage du Loto du samedi 27 juin 2020 :

1 - 39 - 2 - 6 - 27 et le N° Chance : 4 (Pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 34 - 16 - 49 - 12 - 20

Joker+® : 6 862 410

10 codes gagnants à 20 000€ : D 7847 0366 - E 4043 2179 - E 7942 7505 - H 8577 0776 - K 2840 6142 - R 2636 0745 - R 9459 4991 - S 1508 8977 - V 6760 4713 - V 7460 3885

Lundi 22 juin, pour la première fois de l'histoire du tirage du loto, 108 joueurs se sont partagés le jackpot mis en jeu, soit 8 millions d'euros. Tous avaient joué via l'option en ligne "Multichances". Mise en place par la FDJ en 2018 par la FDJ, cette formule permet de mutualiser les mises entre plusieurs joueurs. Pour rappel, un joueur a en moyenne 1 chance sur 19 millions de trouver les 5 numéros et le numéro chance gagnants. Pour remporter les gains de rang 2 – soit plusieurs milliers d'euros – comptez 1 sur plus de 2 millions si vous avez coché les 5 bons numéros gagnants sans le numéro chance.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En France, la loterie nationale a été créée en 1933. Bien avant de devenir la FDJ, celle-ci était dédiée à alimenter des fonds en faveur des blessés de guerre. Alors qu'une part des gains revenait aux gagnants, le reste était réparti entre les anciens combattants. Aujourd'hui, deuxième loterie en Europe et quatrième mondiale, la loterie nationale française, devenue la FDJ ou Loto, met en jeu au moins 2 millions d'euros à chaque tirage les lundis, mercredis et samedis chaque semaine. D'après le site de la FDJ, les tirages hebdomadaires du Loto auraient fait remporter en moyenne près de 10 milliards d'euros à des milliers de joueurs en une année, pourquoi pas vous ?