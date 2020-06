"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 juin 2020 en direct"

RESULTATS LOTO – Dernière ligne droite avant l'annonce des résultats du Loto ! Avez-vous bien validé votre grille pour ce tirage du Loto du lundi 29 juin ?

[Mis à jour le 29 juin 2020 à 19h58] En ce début de semaine, synonyme de retour au bureau si vous n'êtes plus en télétravail, vous auriez bien besoin d'une bonne dose de motivation. Le tirage du Loto du lundi 29 juin pourrait bien être ce petit coup de pouce qui fait du bien au moral ! En trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez décrocher la somme de quatre millions d'euros, avec à la clef, la promesse d'une nouvelle vie. Avec les numéros gagnants sur votre grille de Loto, vous pourriez, par exemple, prendre votre retraite anticipée et voyager, comme ce couple qui a gagné en 2010 la somme de 15 millions d'euros ! Avec leurs gains du Loto, ces jeunes retraités ont pu réaliser des investissements qui leur rapportent aujourd'hui près de 40 000 euros par mois !

Pour espérer avoir les mêmes revenus, il vous faudra d'abord jouer au tirage du Loto du lundi 29 juin. Vous pouvez valider votre grille de Loto directement chez votre buraliste, depuis le site de la Française des jeux ou depuis votre mobile, grâce à l'application dédiée. Ensuite, il ne vous faudra qu'un peu d'inspiration pour cocher cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance entre 1 et 10. Vous pouvez également, comme le couple qui a gagné 15 millions d'euros, réaliser un tableau excel pour calculer les probabilités de gagner, en fonction des numéros les plus sortis au tirage du Loto ou non. A chacun sa méthode ! Enfin, rendez-vous ce soir sur notre page à partir de 20h30 pour découvrir tous les résultats du Loto.

Bon à savoir, chaque tirage du Loto vous donne une chance supplémentaire de gagner, grâce aux 10 codes gagnants. A chaque grille de Loto validée, un code vous est attribué aléatoirement. Si code est tiré au sort au moment des résultats du Loto, vous empochez 20 000 euros ! Alors, certes, ce n'est pas le jackpot mis en jeu par le tirage du Loto, mais avec 20 000 euros en plus sur votre compte en banque, vous auriez l'assurance de passer des vacances dans cet hôtel cinq étoiles qui vous fait tant envie !