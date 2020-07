"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 7 juillet 2020 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Il est désormais trop tard pour valider votre grille pour ce tirage de l'Euromillions du mardi 7 juillet. Etes-vous le grand chanceux à avoir trouvé les bons résultats de l'Euromillions ?

[Mis à jour le 7 juillet 2020 à 20h50] C'est le cœur battant et les moins moites que vous attendez désormais de connaître les numéros gagnants du tirage de l'Euromillions du mardi 7 juillet. Se trouvent-ils sur votre grille d'Euromillions ? Votre bonne étoile a-t-elle guidé vos choix ? Allez-vous pouvoir commencer l'été sous les meilleures auspices ? Pour le savoir, munissez-vous de votre reçu d'Euromillions. Avant de découvrir les résultats de l'Euromillions, voici déjà le code My Million qui permettra peut-être à l'un d'entre vous de remporter un million d'euros. Rendez-vous ensuite à 20h30 pour tous les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 7 juillet 2020 :

code My Million : JF 734 1511 (Hauts-de-France)

Ce mardi 7 juillet était un grand jour. Non seulement les lycéens ont enfin découvert les résultats du Bac 2020, mais en plus, le tirage de l'Euromillions mettait en jeu une impressionnante cagnotte de 143 millions d'euros. Ainsi, en trouvant les bons résultats de l'Euromillions, vous auriez pu avoir deux bonnes nouvelles dans la même journée, si votre enfant est en terminale. Pour cela, vous n'avez pas oublié de valider votre grille d'Euromillions avant 20h15, en vous rendant chez votre buraliste ou en jouant directement à ce tirage de l'Euromillions depuis le site ou l'application mobile de la Française des jeux. Vos numéros ne vous ont pas porté chance ? Le prochain tirage de l'Euromillions vous sera peut-être plus favorable !