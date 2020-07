"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 8 juillet 2020 [EN LIGNE]"

REUSLTATS LOTO - Le tirage du Loto du mercredi 8 juillet 2020 a enfin eu lieu. Qu'en est-il des résultats ? On fait le point et on vous explique le mode d'emploi de l'option multichances qui pourrait vous servir lors des prochains tirages.

[Mis à jour le 8 juillet 2020 à 21h09] Le tirage du Loto a-t-il été gagnant ? Quatre millions d'euros étaient tout de même en jeu. Mais comme nous vous l'expliquions avant même l'annonce des résultats du jour, avec une chance sur 19 068 840, devenir millionnaire n'est clairement pas donné à tout le monde. À moins que... Vous ne multipliez vos opportunités de trouver le bon résultat en optant pour l'option multichances proposée par la Française des jeux (FDJ). L'idée ? Mutualiser votre mise avec celles d'autres joueurs et ainsi pouvoir jouer plus de grilles et de codes en ne payant qu'une part du coût total. Mais avant de vous en dire plus, voici sans plus attendre les résultats du Loto de ce mercredi :

Le tirage du Loto du 8 juillet 2020

9-26-30-37-48 et le N°Chance 8

Résultat du 2nd tirage du Loto : 3-5-14-20-44

Comment fonctionne l'option multichances ? Tenter sa chance de cette manière-là est un véritable jeu d'enfant. Première étape : vous devez choisir un pack. L'un d'eux est le pack 100. Combien cela vous coûte-t-il ? Le prix que vous choisissez, entre quatre options différentes. Ainsi, il est possible de payer 4,40 euros, 8,80 euros, 22 euros ou 44 euros. Le montant de votre participation correspond à un nombre de parts donné. Ainsi, un pack de 100 grilles est divisé en 50 parts. En payant 8,80 euros, vous vous offrez 2 parts en cas de réussite. Parallèlement à vous, d'autres joueurs font la même chose et la Française des jeux gère la mutualisation de votre mise avec celles des autres participants. Pour 4,40 euros minimum, vous pouvez donc jouer l'équivalent de 100 grilles et 100 codes Loto. De quoi, vous l'aurez compris, multiplier vos chances ! Bien entendu, il y a un "mais". En cas de victoire, vous n'empocherez donc pas la totalité du jackpot, mais seulement une part proportionnelle à celle achetée. À vous de voir quel choix vous semble préférable…