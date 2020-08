"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 3 août 2020, 4 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce lundi 3 août 2020 propose 4 millions d'euros. Rendez-vous à 21 heures pour découvrir les résultats du jour.

Vacances d'été ou pas, coronavirus ou non, la Française des jeux (FDJ) organise chaque semaines trois tirages du Loto. Ce lundi 3 août 2020 ne déroge pas à la règle. Comme pour tous les tirages du Loto, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. La grille coûte 2,20 euros minimum. À ce prix-là, les participants parient sur une combinaison classique, à savoir cinq chiffres à désigner entre les 49 disponibles et un N°Chance, à choisir parmi les 10 proposés. Le plus dur et le plus long reste souvent... d'attendre le résultat du Loto !

Car c'est bien à cet instant-là que tout peut basculer. Peu avant 21 heures, TF1 dévoile chaque lundi, mercredi et samedi, jour des tirages du Loto, la combinaison gagnante. Le site de la Française des jeux ne tarde pas trop à indiquer les 10 codes à 20 000 euros du jour. Tous ces résultats sont bien entendu communiqués dans la foulée sur le site de Linternaute. Moment de grand frisson pour les uns, de déception pour d'autres, et de joie pour les plus chanceux, le tirage du Loto donne quoi qu'il arrive un certain nombre de gagnants. Car même en ne trouvant qu'une toute petite partie de la combinaison, il est possible d'empocher quelque chose.

Ainsi, si vous trouvez un chiffre et le N°Chance, vous pouvez remporter 2,20 euros, soit de quoi retenter votre chance "gratuitement". Si vous mettez la main sur deux chiffres, mais pas le N°Chance, vous pouvez gagner 4 euros. Et les gains évoluent, peu à peu à plus de 8 euros, puis une vingtaine d'euros, plus une quarantaine pour atteindre rapidement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers... Quand ce n'est pas des millions ! Que vous empochiez le jackpot ou juste 2,20 euros, vous avez 60 jours pour réclamer vos gains en temps normal. Néanmoins, Covid-19 oblige, les gains remportés lors des tirages réalisés entre le 15 mai et le 28 août 2020 peuvent être retirés durant 90 jours à compter du tirage gagnant.