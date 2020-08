"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 25 août 2020 en ligne"

RESULTATS EUROMILLIONS – Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore participer au tirage de l'Euromillions du mardi 25 août jusqu'à 20h15. À la clef, jusqu'à 122 millions d'euros pour celui ou celle qui parviendra à trouver les bons résultats de l'Euromillions.

[Mis à jour le 25 août 2020 à 19h24] Oui, vous avez bien lu : ce mardi 25 août 2020, le tirage de l'Euromillions vous offre la possibilité de gagner jusqu'à 122 millions d'euros. Une incroyable cagnotte qui pourrait être à vous en remplissant simplement votre grille d'Euromillions, et à condition de trouver les numéros gagnants, bien sûr. Avant toute chose, il vous faudra vous rendre chez votre buraliste pour acheter votre précieux sésame vers la fortune, autrement dit, votre grille d'Euromillions, qui vous permettra peut-être de changer de vie.

Ensuite, vous n'êtes qu'à sept numéros de la cagnotte : cinq à cocher entre 1 et 50, puis deux étoiles entre 1 et 12. Chiffres fétiches, au hasard de votre inspiration, dates d'anniversaires… À chacun sa méthode pour mettre toutes les chances de son côté à chaque tirage de l'Euromillions. Et avec l'option Flash, c'est encore plus simple : les numéros sont choisis automatiquement, laissant toute la place au hasard, et ce, sans que vous ayez besoin de vous creuser la tête. N'oubliez pas cependant de valider votre grille d'Euromillions avant 20h15. Enfin, rendez-vous sur notre page à partir de 21h pour découvrir le code My Million, avant de connaître tous les résultats de l'Euromillions.

Le code My Million, c'est ce code qui vous est attribué aléatoirement à chaque grille d'Euromillions validée. Avant les résultats de l'Euromillions, qui sont dévoilés vers 21h50, un code My Million est tiré au sort. Si vous en êtes le propriétaire, félicitations ! Vous remportez un million d'euros. Une raison de plus de tenter votre chance à ce tirage de l'Euromillion ! Et sachez également qu'en participant au tirage de l'Euromillions, vous avez une chance sur 13 de gagner, tous rangs confondus. Alors, qu'attendez-vous pour jouer ?