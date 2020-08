"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 26 août 2020 en ligne"

RESULTATS LOTO – Ne ratez pas votre chance de décrocher les 2 millions d'euros mis en jeu par le tirage du Loto du mercredi 26 août ! Vous avez encore le temps de trouver les bons résultats du Loto.

[Mis à jour le 26 août 2020 à 19h01] Ce mercredi 26 août, les gains du Loto ont été réinitialisés, après que la cagnotte a été remportée par un joueur lundi. Ce nouveau tirage du Loto met donc en jeu la somme de deux millions d'euros, un minimum qui a tout de même de quoi en faire rêver plus d'un. Pour espérer trouver les bons résultats du Loto et ajouter quelques zéros à votre compte en banque, rendez-vous chez votre buraliste pour acheter votre grille de Loto, sur laquelle vous devrez cocher cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 12.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez également acheter et remplir votre grille pour ce tirage du Loto depuis le site Internet de la Française des jeux ou sur l'application mobile officielle. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, valider une grille multiple, qui vous permet de cocher plus de numéros, pour maximiser vos chances de trouver les bons résultats du Loto. Et pour 0,80 centimes d'euros supplémentaires, l'option 2nd tirage du Loto vous permettra de rejouer vos numéros, hors numéro chance. Attention, vous avez jusqu'à 20h15 pour participer au tirage du Loto !

Comme ce couple en vacances à La Baule, qui a remporté les deux millions d'euros mis en jeu par le tirage du Loto du 27 juillet dernier, la fortune pourrait aussi vous sourire ! Et vous aussi, vous pourriez avoir l'opportunité d'annoncer de manière originale à vos proches que vous avez gagné au Loto. " Le soir en rentrant du travail, j'ai regardé [mon épouse] et lui ai demandé ce qu'elle voyait devant elle. Ne trouvant pas, je lui ai répondu avec un grand sourire aux lèvres : tu as un multimillionnaire ", a confié l'heureux gagnant à la FDJ, comme le rapporte actu.fr. Pour cela, il faudra cependant avoir trouvé les bons résultats du loto, que vous pourrez consulter ce soir sur notre page à partir de 20h30.