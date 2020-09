"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 1er septembre 2020, 156 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - Découvrez ce soir, en direct, si vous êtes le grand gagnant du tirage de l'Euromillions. Retrouvez à partir de 21 heures, les résultats de l'Euromillions sur notre page.

Qu'il serait doux de remporter le Jackpot de 156 millions d'euros mis en jeu en ce mardi 1er septembre par le tirage de l'Euromillions ! Nous sommes déjà en septembre, un mois lourd de sens et de responsabilités. Septembre, c'est le mois de la rentrée des classes, le mois du retour au bureau, le bronzage camouflé sous de chauds costumes... Qui ne rêverait pas de pouvoir exhiber ce teint hâlé toute l'année ? Et si, en consultant les résultats du tirage de l'Euromillions, votre vie s'en retrouvait changée ?

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour participer à ce tirage de l'Euromillions, il vous faudra remplir et valider une grille de jeu. Pour cela, vous disposez de plusieurs options : en vous rendant chez votre buraliste pour acheter votre grille d'Euromillions en version papier pour la somme de 2,50 euros minimum, en jouant par Internet depuis le site de la Française des jeux, et pour les plus connectés, en cochant vos numéros directement depuis l'application mobile dédiée. Attention, la limite pour participer au tirage de l'Euromillions est fixée à 20h15 ! Ensuite, rendez-vous sur notre page dès 21 heures pour découvrir le code My Million, avant de connaître tous les résultats de l'Euromillions.