"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 16 septembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Après une très belle victoire lundi, le tirage du Loto a de nouveau été riche en émotions ce mercredi 16 septembre 2020. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats.

[Mis à jour le 16 septembre 2020 à 21h01] Le tant attendu résultat du Loto du tirage de ce mercredi 16 septembre 2020 vient d'être livré. Et bonne nouvelle ! Il y a bien eu un grand gagnant ! Pour le second tirage consécutif, un joueur est parvenu à mettre la main sur le résultat complet du Loto. Celui-ci avait tenté sa chance sur Internet. Lundi déjà, un joueur était parvenu à remporter le jackpot. Il était alors de... 10 millions d'euros !

Le tirage du Loto du 16 septembre 2020

17-19-23-28-49 et le N°7 (Gagnant internet)

2nd Tirage : 8-10-19-29-46

Il est désormais possible de tenter sa chance pour le prochain tirage du Loto, prévu samedi. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas forcément besoin de trouver toute la combinaison gagnante du Loto pour gagner un petit quelque chose lors du tirage. Si vous parvenez à mettre la main sur un chiffre et le N°Chance ou juste le N°Chance, sachez que vous pouvez vous faire rembourser votre grille. Avec seulement 10 N°Chance possible, vous avez donc une chance sur 10 de pariez gratuitement puisque qu'en cas de victoire, le gain est estimé à 2,20 euros, soit pile le montant de la grille classique, composée donc de cinq chiffres et un N°Chance. Plus vous trouvez de chiffres, plus le gain augmente. Lundi, en ayant découvert les cinq chiffres mais pas le N°Chance, trois grilles ont permis à leurs propriétaires d'empocher la coquette somme de 59 045,80 euros, chacun !

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Deux millions d'euros seront à nouveau mis en jeu samedi. Mais au fait, à quoi cela correspond-il ? Pour parler à tout le monde, il s'agit de l'équivalent de 1 666 smic, soit 138 années de revenu minimal en perspective, voire 128 si vous décidez de vous accorder un 13e mois. Mais avec la rentrée scolaire qui est encore dans l'esprit de tous les parents et grands-parents, sachez qu'il s'agit également d'un million de cahiers de 96 pages 24x32 à grands carreaux Clairefontaine, achetés à l'unité, de 772 200 lots de cinq cahiers de brouillon, ou encore 141 342 stylos plume avec leur motif ananas. Bref, de quoi être paré pour plusieurs années scolaires !