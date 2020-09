"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 septembre 2020 en direct"

RESULTATS LOTO – Ce lundi 21 septembre 2020, 3 millions d'euros sont mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Il vous reste encore une heure environ pour participer, avant de retrouver les résultats du Loto ci-dessous.

[Mis à jour le 21 septembre 2020 à 18h54] Qui dit nouveau lundi, dit nouveau tirage du Loto ! Ce lundi 21 septembre 2020, 3 millions d'euros sont mis en jeu. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste ou de jouer en ligne, via le site de la Française des jeux ou l'application dédiée. Une fois votre grille achetée, il vous suffira de choisir cinq chiffres ainsi qu'un numéro complémentaire dit "N°Chance". Les résultats du Loto sont ensuite communiqués sur TF1 à partir de 20h45, et repris sur notre page dédiée.

Si vous souhaitez maximiser vos chances de gagner, c'est possible. En effet, depuis novembre 2019, l'option second tirage vous permet de remporter jusqu'à 100 000 euros supplémentaires. Ce lundi 21 septembre, il est par exemple possible d'empocher 100 000 euros supplémentaires en plus du jackpot de 3 millions proposé pour le tirage du Loto classique. Pour souscrire à cette option, il vous faudra débourser 80 centimes supplémentaires lors de l'achat de votre grille, physique ou en ligne. Un petit investissement pour un beau gain supplémentaire !

Si vous vous demandez quelle combinaison sélectionner pour ce tirage du Loto, sachez que certains chiffres portent a priori bonheur. En effet, le site Guide du pari indique les 10 chiffres les plus sortis lors des tirages du Loto. Le numéro 41 arrive en tête, en ayant été tiré 134 fois depuis octobre 2008, soit un taux de sortie de 12,38 %. Suivent ensuite le numéro 22, tiré 131 fois depuis octobre 2008, le numéro 13 (tiré 128 fois), le numéro 23 (tiré 126 fois), le numéro 33 (tiré 124 fois), le numéro 1 (123 fois), les numéros 15, 27 et 16 (121 fois chacun) et le numéro 32 (119 fois).