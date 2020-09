"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 25 septembre 2020, 130 millions d'euros en jeu"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Ce vendredi 25 septembre 2020, 130 millions d'euros sont à gagner pour le nouveau tirage de l'Euromillions. L'intégralité des résultats sera mise en ligne vers 21h30 sur notre page.

Aurez-vous la chance de remporter le jackpot de l'Euromillions de ce vendredi 25 septembre 2020 ? Pas moins de 130 millions d'euros sont mis en jeu. Une très belle somme qui a de quoi faire saliver de nombreux joueurs, et qui redonnera peut-être le sourire à l'heureux gagnant, en ces temps difficiles. En attendant tous les résultats du tirage de l'Euromillions qui seront dévoilés aux alentours de 21h30, ne manquez pas le code MyMillion, vers 21 heures.

Si vous souhaitez participer pour la première fois à l'EuroMillions – My Million, voici un petit rappel des règles. Comme le précise le site de la Française des jeux, il vous suffit d'acheter une grille chez votre buraliste ou en ligne (via l'application ou le site dédié) et de cocher 7 numéros - 5 sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour décrocher le gros lot, il faudra avoir trouvé la combinaison gagnante des 5 numéros et 2 étoiles. Le prix d'une grille est de 2,50 euros et les tirages de l'EuroMillions – My Million ont lieu tous les mardis et vendredis.