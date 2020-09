"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 30 septembre 2020, 7 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Sept millions d'euros sont promis à qui remportera le tirage du Loto de ce mercredi 30 septembre. Une belle manière d'arrondir la fin du mois. Mais trouverez-vous les résultats ? Rien n'est moins sûr…

Le tirage du Loto de ce mercredi 30 septembre 2020 fera-t-il de vous le nouveau millionnaire ? Si beaucoup de joueurs espèrent qu'il en sera ainsi pour eux, d'autres, plus réalistes ou moins optimistes, selon les points de vue, tenteront leur chance dans l'espoir d'empocher l'un des dix codes à 20 000 euros qui sont tirés au sort parallèlement au tirage du Loto. Ces dix codes permettront en effet, quoi qu'il arrive, qu'il y ait ou non un joueur qui parvienne à trouver le résultat du Loto, aux propriétaires de chacune des grilles sur lesquelles seront ces codes de remporter 20 000 euros. Une belle promesse quand on sait qu'en ce qui concerne le tirage du Loto, rien ne garantit qu'il y ait un grand vainqueur.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance, que ce soit dans la perspective de trouver les résultats du Loto ou simplement de s'offrir quelques minutes de frissons, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 environ. Le tout moyennant au minimum 2,20 euros. Mais sachez que si vous souhaitez multiplier vos chances de trouver le résultat du Loto, vous n'être pas contraint de vous limiter à une seule grille, voire même à une combinaison classique de cinq chiffres et un N°Chance. Sur une même grille, il est en effet possible de parier plus de cinq chiffres et plusieurs N°Chance. Néanmoins, gare au prix. Celui-ci peut rapidement atteindre des sommets…