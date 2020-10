"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 2 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Une semaine après le super tirage de l'Euromillions, un peu moins de 30 millions d'euros étaient en jeu. Les résultats sont enfin disponibles...

[Mis à jour le 2 octobre 2020 à 22h01] 29 millions d'euros étaient à gagner ce vendredi 2 octobre 2020. Une belle cagnotte quand on sait que pour remporter un tel pactole, il suffisait de parier... 2,50 euros. Une mise qui pouvait donc être multipliée par 11,6 millions en cas de victoire ce vendredi. Pour l'heure, la répartition des gains n'a pas été dévoilée. On ignore encore si un ou plusieurs chanceux sont parvenus à mettre la main sur le résultat de l'Euromillions.

Le tirage du Loto du 2 octobre 2020

6-12-15-40-45 et les numéros étoile 3 et 9

My Million DO 142 6191

Il est désormais possible de tenter sa chance pour le prochain tirage de l'Euromillions prévu mardi ! Question : que faut-il jouer pour gagner ? Malheureusement, aucune science exacte ne permet actuellement de répondre à cette interrogation. Le mieux est de croire en son karma et de... tenter sa chance en participant au tirage de l'Euromillions. Vendredi dernier, la combinaison composée des chiffres 19-23-34-37-45 et des numéros étoile 1 et 7 s'était avérée payante. Mais celle-ci étant sortie la semaine précédente, il y a peu de chance qu'elle soit de nouveau tirée au sort dans les jours qui viennent. À moins que...