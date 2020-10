"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 14 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto ont enfin été dévoilés ! Avez-vous la combinaison gagnante de ce tirage du Loto du mercredi 14 octobre ?

[Mis à jour le 14 octobre 2020 à 21h24] Ce mercredi 14 octobre, malgré l'interview télévisée d'Emmanuel Macron qui a peut-être occupé vos pensées, vous n'avez pas oublié de participer au tirage du Loto de ce mercredi 14 octobre 2020, motivé par la cagnotte de cinq millions d'euros mise en jeu. Alors, avez-vous trouvé les bons résultats du Loto ? Allez-vous pouvoir aborder plus sereinement l'avenir ou réaliser tous vos rêves les plus fous grâce au Loto ? Il est temps de vous munir de votre reçu pour découvrir tous les résultats du Loto, le code Joker+ et les 10 codes gagnants à 20 000 euros.

Le tirage du Loto du 14 octobre 2020 :

19-26-32-39-42 et le numéro chance : 6

Option 2nd tirage : 6-16-19-20-34

Code Joker+ ® : 6 546 654

: 6 546 654 10 codes gagnants à 20 000 € : A 5408 7409 - E 6075 1437 - E 8468 5580 - H 3334 9110 - J 0910 6423 - K 2766 3469 - K 5984 0570 - N 0434 7528 - U 2689 5891 - V 9636 5379

Vous n'êtes pas l'heureux gagnant ? Le prochain tirage du Loto sera peut-être le bon. En vous baladant ou en allant faire vos courses, ne manquez pas, donc, de faire un détour par le buraliste le plus proche pour cocher vos numéros. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi participer à ce tirage du Loto directement depuis votre smartphone, via l'application mobile dédiée, ou depuis le site officiel de la Française des jeux. En ligne ou chez votre buraliste, les règles pour jouer au Loto sont les mêmes : vous devez cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49, puis un numéro chance de 1 à 10.