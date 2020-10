"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 26 octobre 2020, 10 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – Ce lundi 26 octobre 2020 est-il votre jour de chance ? Restez connectés pour le savoir. La somme mise en jeu pour ce tirage du Loto est de 10 millions d'euros.

Aurez-vous la chance de revenir multimillionnaire ? C'est en tout cas ce que vous propose la Française des jeux ce lundi 26 octobre 2020. En effet, il vous est possible de remporter pas moins de 10 millions d'euros, grâce au tirage du Loto. Une jolie somme qui devrait en faire rêver plus d'un. Pour cela, il vous faut trouver la combinaison gagnante, et suivre les résultats qui seront dévoilés sur cette page vers 20h30.



Si vous souhaitez participer à ce tirage, mais que vous ne connaissez pas les règles du jeu, les voici : il vous suffit de cocher six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Si la chance ne vous sourit pas, une autre option s'offre à vous. Il s'agit du second tirage, qui vous permet de gagner un jackpot d'au moins 100 000 euros.