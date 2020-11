"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 novembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Mercredi 4 novembre 2020, le tirage du Loto mettait en jeu 14 millions d'euros. Avez-vous trouvé les bons numéros ? Il est temps de le savoir en découvrant les résultats.

[Mis à jour le 4 novembre 2020 à 20h57] Le tirage du Loto du mercredi 7 octobre 2020 proposait de devenir 14 fois millionnaire. L'occasion de changer complètement de vie. Pour cela, encore fallait-il trouver les bons numéros. Est-ce votre cas ? Il est temps de découvrir les résultats du tirage du Loto.

Le tirage du Loto du mercredi 4 novembre 2020 :

29 - 10 - 16 - 14 - 9 et le N° Chance : 1 (Pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 9 - 6 - 5 - 21 - 24

10 codes gagnants à 20 000€ : A 1121 1678 - C 3538 8331 - J 7357 7520 - K 3442 1056 - K 4004 9959 - O 0092 7971 - P 9509 6956 - R 5666 5355 - T 5460 2376 - V 9754 1016

Avec 14 millions d'euros, ce deuxième confinement s'annonçait ainsi plus luxueux que le premier. Vous auriez pu vous offrir quelques bouteilles du vin le plus cher du monde, le Grand Cru du Domaine de la Romanée Conti, à plus de 480 000 euros la bouteille millésime de 1945, histoire d'arroser vos repas confinés avec classe. Pour vos nuits bloquées à la maison, vous auriez également pu investir dans un "floating bed", le matelas le plus cher du monde, créé par un architecte néerlandais pour donner l'impression de flotter. Il coûte 1,5 millions d'euros.

Pour gagner au Loto, chacun sa technique. Certains joueurs comptent sur les dates d'anniversaire, de naissance des enfants, de mariage. Des personnes choisissent de changer de numéros à chaque grille et d'autres jouent toujours la même combinaison. C'est ainsi le cas d'un grand gagnant qui a remporté le jackpot de 4,5 millions d'euros le 5 octobre dernier. La particularité de ce joueur qui a validé son ticket à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, c'est qu'il avait rêvé de sa victoire. "J'avais fait quelques semaines avant un rêve prémonitoire que je gagnais au Loto ! J'ai un ange gardien au-dessus de la tête", a-t-il expliqué à la Française des jeux.