"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 7 novembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Allez-vous devenir millionnaires ? Avez-vous choisi les bons numéros ? Les résultats du tirage du Loto du samedi 22 novembre 2020 sont à découvrir ci-dessous.

[Mis à jour le 7 novembre 2020 à 20h55] À l'heure où nous écrivons ces lignes, le futur président américain a enfin été désigné. C'est la fin du suspense. Un autre résultat est très attendu ce samedi 7 novembre 2020, c'est celui du Loto. En effet, ce soir, le tirage propose un jackpot de 15 millions d'euros et il vous reste un peu plus d'une heure pour tenter votre chance, sur internet ou dans votre bureau de tabac préféré, en vous munissant de votre attestation de déplacement et dans le respect des gestes barrières. Les résultats du Loto seront affichés sur cette page dès leur annonce.

Le tirage du Loto du samedi 7 novembre 2020 :

45 - 5 - 48 - 42 - 30 et le numéro chance : 9 (Pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 20-11-24-33-16

On vous rapelle les règles du Loto. Pour jouer, munissez de votre grille papier ou numérique, choisissez 6 numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et 1 numéro chance parmi 10 numéros. Pour remporter la cagnotte du jour, il faut avoir tout bon, les numéros et le numéro chance. Si vous n'avez pas eu de chance pour un tirage, vous pourrez toujours rejouer au prochain. Si le jackpot n'est pas remporté le jour même, celui d'après est augmenté d'un million d'euros.

Pour certains, le choix des numéros est une question de hasard, d'autres jouent toujours les mêmes numéros, leurs numéros favoris, les dates d'anniversaires des proches ou des jours qui ont marqué leur vie. D'autres joueurs misent eux sur la stratégie. On peut ainsi analyser les résultats des tirages des années précédentes. Le spécialiste de la théorie des jeux Gérald Gavin explique toutefois à Ouest-France que " si on part de l'idée que la loterie n'est pas truquée, que les boules ont toutes le même poids et que le tirage est indépendant, les statistiques n'ont aucun sens pour atteindre le gros lot ".