"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 18 novembre 2020 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO – Ce mercredi 18 novembre 2020, le tirage du Loto est de 3 millions d'euros. Suivez les résultats en direct sur cette page.

[Mis à jour le mercredi 18 novembre 2020 à 18h59] Le tirage du Loto vous redonnera-t-il le sourire, en cette période difficile ? Ce mercredi 18 novembre 2020, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter pas moins de 3 millions d'euros, grâce au tirage du Loto. Une somme qui vous permettrait de devenir millionnaire et d'illuminer votre année 2020, marquée par la crise sanitaire du coronavirus et toutes les mesures qui s'en suivent. Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer au tirage, si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, restez connectés pour découvrir la composition gagnante, qui sera dévoilée vers 20h30 sur cette page.

Si c'est la première fois que vous participez au tirage du Loto, pas de stress ! Les règles sont très simples. Il vous suffit de vous rendre dans un bureau de tabac pour acheter une grille (N'oubliez pas votre attestation de déplacement lorsque vous sortez !) ou de vous connecter sur le site de la Française des jeux, si cela est plus simple pour vous - surtout pendant le confinement. Ensuite, cochez six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Si la chance ne vous sourit pas, vous avez également la possibilité de remporter un jackpot de 100 000 euros minimum, grâce au second tirage.

Qui n'a jamais rêvé de devenir millionnaire ? Au premier trimestre de l'année 2020, un Normand âgé de 70 ans a gagné un million d'euros au Loto. Cet homme qui avait l'habitude de jouer, s'est confié dans les colonnes d'actu.fr le vendredi 13 mars 2020, sur sa nouvelle vie. " J'étais commerçant, et c'est peut-être pour ça que je sais gérer des sommes d'argent ", a-t-il expliqué avant de révéler s'être offert " une villa au soleil ". Toutefois, le septuagénaire reste très attaché à sa région. " Je ne quitterai pas la Normandie, je ferai des allers-retours, désormais ", précisait-il à nos confrères. Féru de voyage, il a cependant dû mettre cette passion de côté, en raison de l'épidémie.