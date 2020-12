"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 1er décembre 2020 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Ce mardi 1er décembre 2020, 178 millions d'euros sont à gagner grâce au tirage de l'Euromillions proposé par la Française des jeux. Pour suivre les résultats à partir de 21 heures, c'est par ici.

[Mis à jour le 1er décembre 2020 à 19h04] 178 millions d'euros ! Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le magnifique jackpot que propose de remporter la Française des jeux (FDJ) ce mardi 1er décembre 2020. À l'approche des fêtes, cette somme astronomique et inédite cette année, pourrait vous être utile et vous aider à glisser de beaux cadeaux sous le sapin de Noël. Pour espérer être l'heureux gagnant, tentez de cocher les bons numéros sur votre grille. L'intégralité des résultats de ce tirage sera dévoilée sur notre page aux alentours de 21h30. Un peu plus tôt, vers 21 heures, c'est le code MyMillion qui sera révélé. Alors, restez connectés !

Vous n'avez jamais participé à l'Euromillions et vous souhaitez vous lancer pour la première fois ? Voici comment procéder pour tenter votre chance. C'est très simple ! Il vous suffit de pousser la porte d'un bureau de tabac ou, si vous préférez en cette période de confinement, de vous rendre sur le site Internet de la Française des jeux pour vous procurer une grille d'Euromillions à 2,50 euros. Que votre bulletin soit en version papier ou en version numérique, vous avez autant de chances de gagner ! Vous n'avez plus qu'à suivre votre intuition et choisir vos chiffres.

Avez-vous une idée de ce que vous feriez avec une telle fortune ? Sachez que d'après la psychosociologue Ana Bauer, qui s'est exprimée auprès du magazine Psychologies en mai 2019, " entre le moment du gain et celui où ils parviennent enfin à jouir de leur richesse, les gagnants passent par différentes étapes. Il y a, bien sûr, l'euphorie de l'annonce, puis, rapidement après, un moment de grande angoisse devant l'ampleur des changements qui s'annoncent. Certains passent même par une phase de déni tant le choc est violent, avant de parvenir progressivement à élaborer un nouveau projet de vie ". Consciente de ce bouleversement, la Française des jeux a mis en place un service destiné à soutenir psychologiquement et financièrement les grands gagnants.