"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 2 décembre 2020, 9 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce mercredi 2 décembre 2020 promet d'être riche en émotions. Pas moins de neuf millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ. Les résultats seront délivrés sur cette page vers 21 heures.

S'il y a une chose dont on peut être sûr en cette fin d'année 2020, c'est que le mois de décembre sera particulièrement savoureux en termes de mises ! Non contente de proposer neuf millions d'euros pour ce nouveau tirage du Loto ce mercredi 2 décembre 2020, la Française des jeux (FDJ) a d'ores et déjà fait savoir que plusieurs super-tirage du Loto auront lieu pendant les fêtes de fin d'année. De quoi terminer cette rocambolesque et inédite année 2020 sur une note plus douce. Du moins, pour les plus chanceux d'entre nous qui parviendront à trouver le résultat du Loto.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An, la FDJ sort le grand jeu. Ainsi, le père Noël, s'il vous amène ne serait-ce qu'un peu de chance au pied du sapin cette année, pourra vous faire remporter 15 millions d'euros à l'occasion du grand tirage du Loto de Noël qui se tiendra le vendredi 25 décembre 2020. Et ce n'est pas tout ! Au lieu des 10 codes LOTO tirés au sort comme lors de chaque tirage du Loto, pour ce super-tirage de Noël, ce sera 100 codes qui permettront à chacun des gagnants d'empocher 20 000 euros. Attention cependant, la grille coûtera un peu plus cher : 5 euros, contre les 2,20 euros habituels. Il est d'ores et déjà possible de parier sur les résultats du Loto pour ce grand tirage !