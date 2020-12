"Résultat du Loto (FDJ) : tous les résultats du tirage du samedi 5 décembre 20 [EN LIGNE]"

Pas moins de 10 millions d'euros étaient en jeu, ce samedi 5 décembre, au tirage du Loto. Le suspense prend fin : avez-vous trouvé la bonne combinaison ? Les résultats sont désormais disponibles.

Les résultats du tirage du Loto viennent d'être dévoilés. Mauvaise nouvelle : il n'y a pas de vainqueur en rang 1. Qu'à cela ne tienne, la cagnotte est remise en jeu avec un million d'euros supplémentaires. Les amateurs de jeux de hasard ont jusqu'à lundi 7 décembre, 20h15 maximum, pour retenter leur chance. De quoi aborder le Nouvel an avec de nouvelles perspectives. En attendant, voici la combinaison gagnante du jour, pour comparer votre résultat.

Le tirage du Loto du 5 décembre

34-20-14-35-9 et le N°Chance 1

Résultat de 2nd tirage : 22-4-13-20-6

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 3432 6860 - E 1661 2748 - F 1389 1473 - G 5479 9768 - G 5771 2020 - G 7593 0249 - L 5243 5522 - L 8310 7279 - O 8714 4139 - V 9897 5026

> Tentez-votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Pour les malchanceux, la FDJ a pensé à tout : si d'aventures vous ne faisiez pas partie des heureux vainqueurs du pactole, il vous reste toujours la possibilité de rejouer lors du super-tirage du Loto du Nouvel An. Avec une mise encore plus séduisante : 13 millions d'euros, de quoi aborder l'avenir un peu plus sereinement et se faire plaisir lors des soldes d'hiver, qui se tiendront à partir du 20 janvier. Lors de ce super-tirage, 50 codes à 20 000 euros seront tirés au sort, de quoi augmenter un peu plus vos chances de faire partie des heureux élus. Comme à Noël, cette grille particulière est vendue plus cher, à 3 euros au lieu des 2,20 euros habituels. Un peu supplément de prix qui en vaudra la peine si vous décrochez le gros ! Dans tous les cas, retenez bien les horaires : les participants ont jusqu'à 20h15 maximum pour tenter leur chance.

Si vous souhaitez participer à nouveau, il vous suffit d'acheter votre grille auprès de votre buraliste, mais vous pouvez tout à fait jouer en ligne, en vous rendant sur le site ou l'application mobile de la Française des jeux. Quel que soit le cas de figure, les règles sont les mêmes : il vous faudra cocher cinq numéros entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoiles entre 1 et 12. Pas d'inspiration ? La FDJ met à disposition l'option Flash qui sélectionnera les numéros au hasard, moyennant 80 centimes de plus.