"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 7 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO – Pas moins de 11 millions d'euros étaient mis en jeu lors du tirage du Loto ce lundi 7 décembre. Avez-vous trouvé la combinaison gagnante ? Retrouvez dès à présent les résultats.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 21h04] Cette semaine démarrait avec un jackpot au sommet : la Française des jeux mettait en jeu ce lundi 7 décembre une jolie cagnotte de 11 millions d'euros. Mauvaise nouvelle : aucun parieur n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante. Le prochain tirage, qui aura lieu mercredi, sera l'occasion de remporter la cagnotte de 12 millions d'euros. En attendant, n'hésitez pas à comparer votre résultat du jour avec la combinaison gagnante de ce lundi.

Le tirage du Loto du 7 décembre 2020

45-27-48-4-38- et le N°Chance 4

Joker+ ® 6 779 265

6 779 265 Résultat de 2nd tirage : 6-13-20-38-47

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 0853 1621 - A 9942 9720 - G 7020 7903 - J 7905 7196 - N 3859 2524 - O 8292 8100 - R 9568 2113 - U 0284 5225 - V 4468 0101 - V 9925 0920

Les fêtes de fin d'année sont toujours synonymes de réjouissances dans les loteries. Jusqu'au 25 décembre, la FDJ propose chaque jour de remporter des jackpots de 5 000 à 40 000 euros, ainsi que de nombreux cadeaux à gagner. Produits high-tech ou électroménagers, vous êtes gâté avec ce calendrier de l'Avent spécial de la FDJ ! Notez que la participation minimum est de 10 euros, pour seulement deux participations par jour. Comme chaque année, la FDJ sort aussi le grand jeu avec son super-tirage de Noël : pas moins de 15 millions d'euros sont à gagner le vendredi 25 décembre 2020. Pour maximiser les chances de réussite, ce ne sont pas 10 codes qui seront tirés au sort comme pour chaque tirage du Loto, mais bien 100 codes qui permettront à chaque heureux élu d'empocher 20 000 euros.

Si la chance n'était pas au rendez-vous pour ce grand tirage Loto de Noël, il sera toujours temps de tenter votre chance au super-tirage du Loto du Nouvel an. Le jackpot de 13 millions d'euros mis en jeu par la FDJ devrait en faire rêver plus d'un. De même, 50 codes à 20 000 euros seront tirés au sort lors du tirage, de quoi augmenter les chances de décrocher une belle somme pour attaquer 2021 avec de nouvelles perspectives. A noter que la grille sera plus chère : 3 euros contre les 2,20 euros en temps normal. En cas de victoire, c'est un petit investissement supplémentaire qui en vaut la peine ! Vous aurez jusqu'à 20h15, le jour du tirage, pour inscrire vos chiffres porte-bonheur. A vous de jouer !