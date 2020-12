"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - Les résultats du tirage du Loto sont en ligne ! Ce mercredi 9 décembre 2020, 12 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ. Alors, avez-vous remporté le jackpot ?

[Mis à jour le mercredi 9 décembre 2020 à 21h46] Devenir multimillionnaire à quelques jours de Noël, qui n'en a jamais rêvé ? La Française des jeux (FDJ) vous donnait l'occasion de réaliser l'un de vos souhaits les plus chers, avec le magnifique pactole mis en jeu pour le tirage du Loto. Ce mercredi 9 décembre 2020, vous aviez la possibilité de remporter pas moins de 12 millions d'euros, à condition de trouver la bonne combinaison de chiffres sur votre grille du Loto. Pour participer au prochain tirage, il vous suffit de pousser la porte d'un bureau de tabac ou bien de vous connecter sur le site de la Française des jeux, pour acheter une grille à 2,50 euros. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cocher les cases de votre choix : cinq chiffres et un N° Chance. En attendant, découvrez les résultats du jour. Malheureusement, il n'y a eu aucun gagnant.

Le tirage du Loto du mercredi 9 décembre 2020 :

17 - 24 - 39 - 47 - 48 et le numéro chance : 7

Second tirage : 2 - 26 - 28 - 31

Joker+ ® 0 391 330

0 391 330 10 codes gagnants : E 0026 6743 - F 7030 1648 - G 0599 8040 - I 8061 1263 - K 5694 7127 - L 3168 4297 - Q 0655 9602 - T 4023 0826 - U 5904 1534 - V 9934 9100

Pour tenter de gagner le prochain jackpot, vous pouvez par exemple vous fier à vos chiffres porte-bonheur, ou à une date qui vous est chère. Toutefois, sachez que certains numéros sont tirés plus fréquemment que d'autres. La Française des jeux a remarqué qu'entre le 4 novembre 2019 et le 27 mai 2020, six boules sont ressorties de manière régulière. Il s'agit des chiffres 7, 30, 45 (15 fois), 10, 29 (14 fois), et 26 (13 fois). Pour le N° Chance, trois chiffres sont revenus à plusieurs reprises : le 9 (14 fois), le 8 (12 fois) et le 4 (11 fois). Alors, pourquoi ne pas en inclure quelques uns à votre sélection ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Toutes les idées s'offriraient à vous, si vous étiez l'heureux gagnant du tirage du Loto. Vous avez certainement imaginé plusieurs projets, tels qu'un investissement dans l'immobilier, des voyages à l'autre bout du monde, tout en lâchant votre job ? Certains lauréats, économes, ont surtout fait le choix de régaler leurs proches, à l'occasion des fêtes de fin d'année. " Je n'avais jamais été aussi détendu à un Noël ! Pour le réveillon de fin d'année, on est allés dans un bel hôtel restaurant, juste tous les deux. On a invité nos familles au restaurant aussi. On est montés un peu en gamme ", racontait un grand gagnant du Loto aux Dernières Nouvelles d'Alsace, le 13 juin 2019. Et vous, que feriez-vous ?