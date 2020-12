"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 16 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La Française des jeux (FDJ) proposait un superbe tirage du Loto ce mercredi 16 décembre 2020. Les résultats sont à retrouver ci-dessous.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 20h57] Le tirage du Loto de ce mercredi 16 décembre 2020 aura fait des malheureux. En effet, personne n'est parvenu à mettre la main, une fois de plus, sur le résultat du jour. Ce ne sont plus 15 mais bien 16 millions d'euros qui seront mis en jeu lors du prochain tirage du samedi 19 décembre 2020. Néanmoins, peut-être avez-vous mis la main sur une partie des résultats du Loto de ce soir ? Vérifiez sans plus attendre votre combinaison mais également votre code LOTO qui vous permettra éventuellement d'empocher la coquette somme de 20 000 euros.

Le tirage du Loto du 16 décembre 2020

21-6-41-17-16 et le N°Chance 9

Joker+® 6 142 944

Résultats du 2nd tirage : 13-40-15-46-8

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : D 1360 0124 - E 0702 0693 - F 0527 2335 - G 4995 1009 - J 5805 9158 - K 4160 3682 - M 1591 9708 - P 5399 1304 - Q 3233 0265 - V 9981 6853

Il est désormais possible de jouer pour le prochain tirage du Loto. Le mode emploi est plutôt simple, puisqu'il suffit d'acheter une grille à 2,20 euros dans un point de vente agréé, tel qu'un bureau de tabac par exemple, et de cocher au moins cinq chiffres et un N°Chance. Dans les faits c'est surtout du côté du destin que les choses devraient se compliquer ! Avec très exactement 19 068 840 combinaisons possibles à disposition, vos probabilités de remporter le gros lot en n'ayant joué qu'une combinaison classique sont de 0,000 005%. Mais heureusement, il existe bien d'autres gagnants que les seuls vainqueurs du jackpot au Loto. En trouvant ne serait-ce qu'un chiffre et le N°Chance, ou même seulement le N°Chance (soit une chance sur 10), il est possible de se faire rembourser sa grille puisque 2,20 euros vous seront reversés. Par ailleurs, lors de chaque tirage du Loto, 10 codes dits LOTO sont tirés au sort quoiqu'il arrive. Chacun permet à son propriétaire de remporter 20 000 euros.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour ceux qui auraient manqué le tirage du Loto de ce mercredi, sachez que comme chaque année, la FDJ ne lésinera pas sur les grands rendez-vous, tels que Noël et le Nouvel An. Après le super jackpot de plus de 200 millions d'euros remporté par un joueur français de l'Euromillions vendredi dernier, le 25 décembre, un grand Loto de Noël est organisé. 15 millions d'euros seront à gagner. Et ce n'est pas 10 mais bien 100 codes à 20 000 euros qui seront exceptionnellement tirés au sort ce jour-là. Attention néanmoins, au vu du nombre de grands vainqueurs qui se profilent, la FDJ a monté le prix de sa grille qui s'élèvera pour l'occasion à cinq euros. De même, pour le super Loto du 31 décembre, avec 13 millions d'euros en jeu et 50 codes à 20 000 euros, le prix de la grille a été relevé à trois euros. À noter qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour ces deux tirages !