"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du 25 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - En plus du jackpot du Grand Loto de Noël, 17 millions d'euros étaient mis en jeu ce soir à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Sans plus attendre, retrouvez ci-dessous les résultats de ce vendredi 25 décembre.

[Mis à jour le 25 décembre à 21h23] Le gros lot en plus des cadeaux de Noël ! En ce vendredi 25 décembre 2020, un jackpot de 17 millions d'euros, était proposé par la Française des Jeux à l'occasion du tirage de l'Euromillions. De quoi commencer 2021 de la meilleure des manières et ranger derrière vous tous les tracas et les difficultés de cette longue année 2020. Faire plaisir à votre famille, à vos amis, œuvrer pour des opérations caritatives... Pour ça, il fallait être chanceux et trouver la bonne combinaison à cinq numéros et deux étoiles. Retrouvez les résultats complets du tirage de ce 25 décembre 2020.

Le tirage de l'Euromillions du 25 décembre :

16-21-27-30-32 et les numéros étoile 3 et 5

My Million : LH 798 2665 (Hauts-de-France)

Si les planètes n'étaient pas alignées ce soir, vous pouvez parier à nouveau sur la bonne combinaison dès le 29 décembre prochain. La loterie transnationale qui regroupe l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse organise un nouveau tirage. Enfin sachez qu'avant de connaître le pays d'origine du potentiel grand vainqueur de ce tirage de Noël, le "My Million", code composé de deux lettres et sept chiffres et inscrit sur toutes les grilles, permettra à l'un des parieurs Français d'empocher la somme d'un million d'euros.

Que feriez-vous avec plusieurs millions d'euros en poche ? Projets, grands voyages, cadeaux aux proches... les réjouissances sont multiples pour les plus chanceux. Mais certains vainqueurs ne gardent pas tout pour eux ! Souvenez-vous, le 11 décembre dernier, un Français s'était vu remporter le jackpot inédit de 200 millions d'euros. S'il souhaite rester anonyme, il a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait consacrer une partie de sa nouvelle fortune à la création d'une fondation pour venir en aide aux hôpitaux.