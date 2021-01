"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 2 janvier 2021 en direct [EN COURS]"

RÉSULTATS LOTO - 2 millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ à l'occasion du tirage de Loto du 2 janvier 2021. Retrouvez ici les résultats du tirage dès 21 heures.

[Mis à jour le 2 janvier 2021 à 19h02] Après les tirages exceptionnels des fêtes de fin d'année, l'un pour Noël, l'autre pour le Nouvel An, la Française des jeux vous propose de remporter 2 millions d'euros ce samedi 2 janvier 2021. Il s'agit de la somme minimale qu'il est possible de gagner lors d'un tirage du Loto, mais malgré tout, la possibilité de démarrer l'année de la meilleure des façons. Pour jouer, il suffit de choisir cinq numéros et un numéro "chance". Le coût de la grille est de 2,20 euros. Il est encore temps de participer. Pour ça, rendez-vous avant 20h15 chez votre buraliste, ou alors directement sur le site de la FDJ.

Que faire alors avec 2 millions d'euros ? Projets immobiliers, voyages, cadeaux à vos proches... Et pourquoi ne pas vous laisser tenter par la vie de château ? Avec cette somme, vous pouvez par exemple poser vos bagages dans la suite "Impériale" du Ritz à Paris. 218 m² et une vue sur la Place Vendôme, à 18 000 euros la nuit. Jackpot en poche, vous pourriez y séjourner 111 nuits ! Plus "abordable", la suite "Prince de Galles", à 3 000 euros par jour : plus de 660 nuitées s'offriraient à vous.

Les parieurs de l'Isère ont-ils une bonne étoile ? Les fêtes de fin d'année ont en tout cas fait au moins deux heureux dans ce département. À l'occasion du Grand Loto de Noël, un Isérois a en effet remporté 19 millions d'euros. Rebelote lors du Super Loto du Nouvel An, où cette fois 13 millions d'euros ont été remportés via une grille validée aussi dans ce département. Une simple coïncidence qui devrait donner envie à d'autres Isérois de se prêter au jeu !