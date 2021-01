"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 6 janvier 2021, 4 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Le suspense est entier. Y aura-t-il un gagnant du tirage du Loto ce mercredi 6 janvier 2021, ou pas ? Telle est la question. Quatre millions d'euros sont promis à qui trouvera les résultats du Loto.

Quatre millions d'euros. En voilà une somme qui ferait bon avoir dans ses caisses, que l'on soit restaurateur, gérant de bar ou encore moniteur de ski. Mais si tenter sa chance une fois de temps en temps peut être amusant, mieux vaut en cas de problèmes d'argent préférer s'abstenir. Et pour cause, vos chances de devenir millionnaire, si elles existent bel et bien, restent malgré tout plutôt faibles, voire chimériques. En ne jouant qu'une combinaison, un participant a une chance sur très exactement 19 068 840 de trouver le résultat du Loto lors du tirage. De quoi en laisser pantois plus d'un.

Quels chiffres parier ? Selon le site de la Française des jeux (FDJ), les chiffres qui sont le plus souvent sortis sont le 48, avec ses 14,66% de sorties, suivi du 27 (14,14% de sorties), des ex aequo 5, 35 et 42 (13,61%) et du 30 (13,09%). En revanche, les 3 et 34 sont ceux qui sortent le moins (5,76%), suivi du 18 (6,81%). Mais rien n'assure pour autant qu'ils ne soient pas tirés au sort ce soir ! Du côté du N°Chance, le 9 est, de loin, celui qui sort le plus (13,09%), suivent le 7 (10,99%), et les 4 et 5 (10,47%). À l'inverse, le 10 est le moins chanceux (6,81%), avec le 1 (9,42%) et les 2, 3 et 8 (9,95%).