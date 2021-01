"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 13 janvier 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto sont en ligne ! Et peut-être aurez-vous remporté les 7 millions d'euros qui étaient mis en jeu ce mardi 13 janvier 2021…

[Mis à jour le 13 janvier 2021 à 20h52] La somme de 7 millions d'euros était mise en jeu pour le nouveau tirage du Loto, ce mercredi 13 janvier 2021. Les résultats sont désormais disponibles dans leur intégralité ! Et ce mercredi marquera peut-être votre jour de chance. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, de nombreux tirages du Loto sont à venir. Chaque lundi, mercredi et samedi, il vous sera possible de vous procurer une grille pour participer. Avec des règles toujours aussi simples : cocher cinq chiffres, ainsi qu'un numéro chance. Découvrez ci-dessous l'intégralité des résultats du Loto.

Le tirage du Loto du 13 janvier 2021 :

32-42-30-17-41 et numéro chance 5 (pas de gagnant)

Option second tirage : 49-6-5-11-28

Dix codes gagnants : A 1970 5475 - A 5504 7762 - F 1981 2298 - G 4625 2690 - I 6177 5549 - J 6139 5521 - R 7333 1468 - S 2457 7452 - T 8348 9001 - V 7262 6800

Joker+® 4 091 791

Faites néanmoins attention, puisque tout le monde n'est pas autorisé à jouer au Loto. En effet, la Française des jeux (FDJ) rappelle qu'il est impératif d'être majeur, et donc âgé de 18 ans et plus. En France, tous les jeux d'argent sont de manière générale interdits aux mineurs. Cette interdiction s'applique aux jeux en ligne mais également aux jeux sur support physique. Le site détaille qu'"aucun prix et gros lot ne peut être gagné par un mineur, même accompagné d'un parent ou d'une personne majeure. La création d'un compte avec envoi d'un scan de sa pièce d'identité est nécessaire pour tout achat en ligne de grille de Loto sur le site ainsi que sur les applications mobiles FDJ iOS ou Android. Les responsables des points de vente FDJ peuvent eux aussi exiger une pièce d'identité".

Pour les curieux d'histoire, sachez que les origines de la loterie remontent à plusieurs milliers d'années. En effet, le concept serait né entre 205 et 187 av. J.-C, sous la dynastie Han en Chine. Des loteries nationales ont ensuite fait leur apparition aux États-Unis au XIXème siècle puis ont suivi en Europe. En France, la loterie nationale a été créée en 1933. Bien avant de devenir la FDJ telle qu'on la connaît aujourd'hui, celle-ci était destinée à venir en aide aux blessés de guerre. Alors qu'une part des gains revenait aux gagnants, le reste était redistribué à un fonds dédié aux anciens combattants. Désormais, le Loto met en jeu au moins 2 millions d'euros à chaque tirage.