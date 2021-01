"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 janvier 2021 en direct [EN COURS]"

RÉSULTATS LOTO - Comme chaque samedi, le tirage du Loto promet une belle somme pour démarrer cette nouvelle année avec de nouvelles perspectives : un jackpot de huit millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) ce samedi 16 janvier 2021.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 19h00] En ce premier jour de couvre-feu à 18 heures, pourquoi ne pas profiter de votre soirée pour tenter votre chance au Loto ? Ce samedi 16 décembre 2021, même depuis chez vous, vous pouvez jouer au tirage du Loto organisé par la Française des jeux (FDJ), qui propose une belle cagnotte de huit millions d'euros. Une jolie somme pour traverser ces jours glacés d'hiver avec un peu de baume au cœur ! En trouvant les bons résultats du Loto, l'heureux gagnant pourra envisager de passer ses prochaines vacances sous le soleil éclatant d'une île paradisiaque ou acquérir une jolie maison au bord de la mer.

Pour cela, le règlement du Loto est un jeu d'enfant. Il suffit de pousser la porte de son buraliste le plus proche, de se connecter sur le site officiel de la Française des jeux ou depuis l'application mobile dédiée pour acheter une grille à 2,20 euros. Ensuite, il faudra cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro chance sur une grille de dix numéros. Il ne tient qu'à vous de trouver l'inspiration dans vos choix de combinaison : une date de naissance, un chiffre porte-bonheur ou même, un numéro au pif ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance et espérer remporter le gros lot ou, au moins, un gain dans les rangs inférieurs.

Ce n'est pas pour rien que les loteries sont appelées des jeux de hasard. Les probabilités de remporter le jackpot sont infimes : une chance sur 19 millions ! Mais il existe des petites techniques pour optimiser son potentiel de réussite. Par exemple, jouer une grille à chaque tirage du Loto n'augmente pas les probabilités de remporter un gros gain. En revanche, si vous ne jouez qu'une fois tous les trois mois mais en remplissant dix grilles d'un coup, vous augmentez mathématiquement vos chances de gains. D'autant que le jackpot n'est pas l'unique objectif : les parieurs ont une chance sur cinq de remporter au moins un gain des rangs inférieurs, de quoi rentabiliser votre grille.