"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 20 janvier 2021 en direct"

RESULTATS LOTO – Il est encore possible de participer à ce tirage du Loto du mercredi 20 janvier pour tenter de remporter sa cagnotte de 10 millions d'euros. Les résultats du Loto vous seront-ils favorables ?

[Mis à jour le 20 janvier 2021 à 19h07] Ce mercredi 20 janvier, une partie de la planète a les yeux tournés vers les États-Unis pour suivre la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Si c'est également votre cas, n'en oubliez pas pour autant que, de l'autre côté de l'Atlantique, le tirage du Loto de ce mercredi vous propose une soirée presque aussi excitante. Elle pourrait en effet se conclure pour vous avec plusieurs millions d'euros en plus sur votre compte en banque. Plus précisément, en trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez remporter jusqu'à dix millions d'euros !

Pour cela, il vous faudra d'abord remplir une ou plusieurs grilles de Loto. Si vous n'avez pas le temps de vous rendre chez votre buraliste avant 18 heures, pas de panique : vous pouvez participer à ce tirage du Loto en vous connectant sur le site de la Française des jeux ou depuis votre smartphone, via l'application officielle. Il vous suffira de vous connecter à votre compte ou de vous en créer un pour pouvoir jouer au Loto en ligne. Surveillez toutefois votre montre, car vous devez valider votre grille avant 20h15. Les résultats du Loto sont ensuite annoncés à partir de 20h30.

N'oubliez pas également qu'avec l'option second tirage du Loto, vous avez la possibilité de rejouer vos numéros, hors numéro chance, pour seulement 80 centimes de plus. Même sans trouver les bons résultats du Loto, vous pouvez quand même remporter 100 000 euros si votre combinaison est tirée au sort. Et ce n'est pas tout, puisque là encore, si vous n'avez pas plus de chance avec l'option second tirage, votre grille de Loto peut tout de même vous donnez la possibilité de remporter 20 000 €. Comment ? Grâce aux dix codes gagnants tirés au sort au moment des résultats du Loto.