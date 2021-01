"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 27 janvier 2021 en direct [EN COURS]"

Ce mercredi 27 janvier 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage du Loto de deux millions d'euros, un jackpot minimal qui devrait quand même permettre à l'heureux gagnant de réaliser ses rêves.

[Mis à jour le 27 janvier 2021 à 19h00] Le tirage du Loto de ce mercredi 27 janvier 2021 est retombé à son niveau initial : la Française des jeux (FDJ) propose un tirage de deux millions d'euros, un joli jackpot pour aborder la nouvelle année avec de nouveaux projets. Lors du précédent tirage de ce lundi 25 janvier 2021, un joueur chanceux a remporté le gros lot de deux millions d'euros, en jouant sur Internet. L'heureux parieur avait trouvé la bonne combinaison, en misant sur les numéros 3, 7, 13, 31, 49 et le numéro Chance 5. De quoi profiter des soldes, dans les boutiques de haute couture, ou accomplir un beau projet immobilier ! Pour ce prochain tirage du Loto, tous les résultats seront dévoilés sur cette page, vers 21 heures.

Pour tenter de remporter ce tirage du Loto, le règlement de la Française des jeux est très simple. Il est possible de se rendre en personne chez un buraliste pour se procurer une grille, au prix de 2,20 euros. En raison du couvre-feu, vous pouvez tout à fait vous connecter sur le site de la Française des jeux et acheter une grille en ligne, au même prix. La Française des jeux propose trois tirages par semaine, les lundis, mercredis et samedis. Les parieurs ont jusqu'à 20 heures pour trouver leurs numéros fétiches : il suffit de cocher cinq numéros sur une grille de 49 numéros puis un numéro Chance sur une grille de dix numéros.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si le tirage du Loto relève du pur hasard – une chance sur 19 millions ! – il existe des astuces bien pratiques pour optimiser ses probabilités de gain. Par exemple, il peut être intéressant de ne jouer qu'une fois de temps en temps mais, à cette occasion, de se procurer plusieurs grilles. Par ailleurs, il est très rare de remporter le gros lot mais les chances augmentent de décrocher un gain inférieur. Les parieurs ont une chance sur seize de découvrir au moins deux bons numéros. Lors du précédent tirage de ce lundi 25 janvier 2021, plus de 226 000 joueurs ont gagné 3,30 euros, de quoi rentabiliser sa grille pour, pourquoi pas, tenter à nouveau sa chance pour le prochain tirage. Attention, jouer comporte des risques de dépendance et d'isolement. En cas de besoin, la Française des jeux met à disposition un numéro de téléphone : le 09 74 75 13 13. À vous de jouer !