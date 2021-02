"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 8 février 2021, 7 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – Et si vous commenciez la semaine avec 7 millions d'euros en plus sur votre compte banque ? Comment ? En trouvant les bons résultats de ce tirage du Loto du 8 février !

La semaine redémarre avec un nouveau tirage du Loto. En l'occurrence, ce lundi 8 février, vous jouez pour tenter de remporter les 7 millions d'euros de la cagnotte mise en jeu. De quoi remettre un peu de bonne humeur dans un quotidien rythmé par l'épidémie de coronavirus. Alors, si vous n'avez pas encore rempli votre grille de Loto, foncez chez votre buraliste pour essayer de trouver les bons résultats du Loto en cochant vos cinq numéros fétiches, entre 1 et 49, ainsi que deux numéros chance, entre 1 et 10. Vous êtes coincé entre deux réunions ? Pas de problème, vous pouvez participer à ce tirage du Loto directement depuis le site officiel de la Française des jeux. Tout ce qu'il vous faudra, c'est un compte préalablement créé et une bonne dose de chance !

Vous pouvez aussi, devant la machine à café ou même dans les rayons du supermarché ou vous faites vos courses, tentez de trouver les bons résultats du Loto depuis votre smartphone, via l'application dédiée. Et si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, sachez que vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer au tirage du Loto de ce lundi 8 février. Ensuite, rendez-vous sur notre page dès 20h30 pour découvrir tous les résultats du Loto. Alors, oserez-vous provoquer le destin pour avoir l'opportunité de réaliser vos rêves les plus fous ?