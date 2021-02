"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 8 février 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO – Vos numéros fétiches vous ont-ils porté chance pour ce tirage du Loto du lundi 8 février ? Pour le savoir, retrouvez tous les résultats du Loto sur notre page.

[Mis à jour le 8 février 2021 à 21h07] Aujourd'hui, comme chaque début de semaine, vous avez sûrement répondu à la question de vos collègues, que vous alliez "comme un lundi". Ce que vous n'avez peut-être pas dit, en revanche, c'est que vous alliez "comme un lundi de tirage du Loto". En joueur habitué de la loterie, ou en novice qui s'est dit "pourquoi pas moi ?", cette seule pensée avait de quoi égayé la journée. Alors, si vous avez consciencieusement rempli votre grille de Loto chez votre buraliste ou directement en ligne, il est temps de savoir si les bons résultats du Loto se trouvent sur votre reçu !

Le tirage du Loto du 8 février 2021 :

5-9-10-19-29 et le numéro chance : 8 (pas de gagnant)

Option 2nd tirage : 7-8-18-37-49

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Ce lundi 8 février, vous jouiez pour tenter de remporter les 7 millions d'euros de la cagnotte mise en jeu. De quoi remettre un peu de bonne humeur dans un quotidien rythmé par l'épidémie de coronavirus. La chance n'a finalement pas été de votre côté ? Le prochain tirage du Loto sera peut-être le bon ! Alors, pour remplir votre grille de Loto, foncez chez votre buraliste pour essayer de trouver les bons résultats du Loto en cochant vos cinq numéros fétiches, entre 1 et 49, ainsi que deux numéros chance, entre 1 et 10. Et si vous vous trouvez coincé entre deux réunions, sachez que vous pouvez participer à ce tirage du Loto directement depuis le site officiel de la Française des jeux. Tout ce qu'il vous faudra, c'est un compte préalablement créé et une bonne dose de chance !