"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 février 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto du samedi 13 février 2021 a eu lieu. Il est temps de savoir si vous avez trouvé les bons numéros. Découvrez dès à présent les résultats du Loto.

[Mis à jour le 13 février 2021 à 20h50] La Saint-Valentin approche à grands pas. Que vous la fêtiez ou pas, avoir quelques millions d'euros en plus dans votre portefeuille pouvait vous aider à passer un 14 février encore plus joyeux. Le tirage du Loto du samedi 13 février mettait en jeu la belle somme de 14 millions d'euros. C'est le moment de découvrir les résultats.

Le tirage du Loto du samedi 13 février 2021 :

13 - 17 - 31 - 28 - 9 et le numéro chance : 10 (pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 34 - 49 - 44 - 37 - 18

La fête des amoureux aura véritablement lieu dimanche 14 février. Cela pourrait vous inspirer si vous voulez tenter votre chance au prochain tirage. Pourquoi ne pas penser très fort à votre amoureux ou votre amoureuse et jouer des numéros qui vous rappellent de bons souvenirs ? Vous pourriez par exemple miser sur la date de votre rencontre, celle de son anniversaire, ou encore le nombre d'années correspondant à la durée de votre relation.

Pour jouer, vous pouvez vous rendre dans votre bureau de tabac préféré jusqu'à 18 heures, couvre-feu oblige. Il est également possible de jouer depuis le confort de votre canapé, sur votre ordinateur, votre tablette ou encore votre smartphone. Une fois la grille devant les yeux, il faut choisir 6 numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et 1 numéro chance parmi 10 numéros. Pour remporter le jackpot du jour, il faut avoir tout bon, les numéros et le numéro chance.