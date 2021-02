"Euromillions (FDJ) : tous les résultats du tirage du mardi 16 février 2021"

Ce mardi 16 février 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de l'Euromillions de 179 millions d'euros, le plus gros gain depuis le début de l'année. Il ne reste plus qu'à retrouver sur notre article la combinaison gagnante, pour découvrir si vous avez remporté le gros lot !

[Mis à jour le 16 février 2021 à 21h32] Comme chaque mardi, la Française des jeux (FDJ) a gâté les parieurs, avec un nouveau tirage alléchant de l'Euromillions : 179 millions d'euros étaient mis en jeu, ce mardi 16 février 2021, une somme record en ce début d'année. Avec un tel gain, toutes les possibilités s'offrent au gagnant : changer radicalement de vie ? Investir dans un projet professionnel d'envergure ? Acquérir une sublime île privée ? Ce jackpot exceptionnel a dû en tout cas faire rêver plus d'un parieur invétéré ! Sans plus attendre, quelle combinaison fallait-il inscrire sur sa grille pour remporter ce gros lot alléchant ? Serez-vous le grand gagnant du jour ? Retrouvez-ci-dessous les résultats de l'Euromillions, ainsi que le code MyMillion, afin de les comparer à votre propre combinaison.

Le tirage de l'Euromillions du 16 février 2021 :

5-9-25-29-30 et les numéros étoiles : 6-7

Code My Million : RC 048 0036

Pour tenter de remporter le tirage de l'Euromillions, les règles du jeu sont très simples : il suffit de se procurer une grille, auprès de son buraliste ou directement en ligne, sur le site de la Française des jeux. Ensuite, les parieurs doivent cocher sept numéros : cinq numéros sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de douze numéros. Le prix d'une grille est de 2,50 euros. À chaque tirage non remporté, le jackpot minimum de 17 millions d'euros est augmenté, pour atteindre un niveau maximal de 250 millions d'euros. Le record de l'Euromillions a d'ailleurs été remporté en décembre dernier : c'est un Français qui est parvenu à remporter 220 millions d'euros, le plus gros gain de l'histoire de la loterie européenne.

Le jackpot de l'Euromillions est le gros lot dont rêvent tous les parieurs. Mais la Française des jeux permet à plusieurs joueurs de remporter de plus petits gains dans les rangs inférieurs. Lors du précédent tirage de l'Euromillions, ce vendredi 12 février 2021, trois parieurs, dont un Français, ont remporté plus de 406 700 euros grâce à cinq bons numéros et une étoile, de quoi exaucer quelques souhaits qui vous tiendraient à cœur ! Chaque grille de l'Euromillions est d'ailleurs accompagnée d'un code MyMillion, qui permet à l'heureux gagnant tiré au sort de remporter un million d'euros.